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Дивиденды ПриватБанка превысили 50% запланированных доходов госбюджета

ПриватБанк
Госбюджет получил от ПриватБанка рекордные дивиденды

ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 миллиарда гривен дивидендов, что составляет более половины суммы, запланированной в госбюджете-2025 как доходы от государственных и коммунальных предприятий.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу банка.

Дивиденды ПриватБанка

Эта сумма полностью перечислена на счета Государственной казначейской службы.

В банке подчеркивают, что такие результаты свидетельствуют об эффективности деятельности финансового учреждения, его важной роли в поддержке макрофинансовой стабильности и реализации стратегических приоритетов правительства. По словам заместителя председателя правления банка по вопросам финансов Ларисы Чернышевой, ключом к успеху стали качественное корпоративное управление, профессиональная команда и внедрение инноваций.

В государственном бюджете Украины на 2025 год заложено 50 млрд грн доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий. Весомую долю этой суммы обеспечил ПриватБанк, который в соответствии с решением Кабинета Министров уплатил 80% своей чистой прибыли за 2024 год в виде дивидендов.

Напомним, по результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.

Автор:
Ольга Опенько