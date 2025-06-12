Дивіденди ПриватБанку перевищили 50% запланованих доходів держбюджету

ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 мільярда гривень дивідендів, що становить понад половину від суми, запланованої у держбюджеті-2025 як доходи від державних та комунальних підприємств.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.

Дивіденди ПриватБанку

Ця сума повністю перерахована на рахунки Державної казначейської служби.

У банку підкреслюють, що такі результати свідчать про ефективність діяльності фінансової установи, її вагому роль у підтримці макрофінансової стабільності та реалізації стратегічних пріоритетів уряду. За словами заступниці голови правління банку з питань фінансів Лариси Чернишової, ключем до успіху стали якісне корпоративне управління, професійна команда та впровадження інновацій.

Зазначається, що у державному бюджеті України на 2025 рік закладено 50 млрд грн доходів від дивідендів державних та комунальних підприємств. Вагому частку цієї суми забезпечив ПриватБанк, який відповідно до рішення Кабінету Міністрів сплатив 80% свого чистого прибутку за 2024 рік у вигляді дивідендів.

Нагадаємо, за результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023.