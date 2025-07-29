"Дія" успешно внедряет AI: искусственный интеллект обрабатывает более половины запросов

ИИ кардинально изменяет подход к государственным услугам в Украине. Более 52% обращений в "Дії" уже обрабатывает искусственный интеллект: AI-консультант уже закрыл 27 800 запросов без участия оператора, а AI-ассистент 7993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращение пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"AI уже меняет ожидания людей. Мы привыкаем к мгновенным и разумным сервисам — именно такими должны быть государственные услуги. Сегодня Дія выходит на новый уровень — мы тотально интегрируем AI во все процессы и работаем над внутренними AI-инструментами, которые оптимизируют работу команды", — отметил Федоров и добавил, что искусственный интеллект уже меняет ожидания людей.

В настоящее время в "Дії" работают такие внутренние AI-инструменты:

AI -консультант, без участия оператора помогающий получить услугу, за первый месяц пилота закрыл более 52% обращений в "Дії " ; ️

-консультант, без участия оператора помогающий получить услугу, за первый месяц пилота закрыл более 52% обращений в ; ️ AI-ассистент, помогающий операторам сгенерировать ответ, за несколько недель закрыл 16% всех запросов оператора.

"Внедрение AI — это не о замене людей, а об усилении команды. Продолжаем строить самое удобное цифровое государство и внедрять инновационные сервисы", — подчеркнул министр.

Искусственный интеллект не сохраняет и не обрабатывает персональные данные, а работает только с вопросами.

"Нас учит команда prompt-инженеров и AI-тренеров - в режиме реального времени. Они прекрасно знают продукты и учат AI отвечать как человек", — рассказал Федоров.

Напомним, уже более 70% всех актов, поступающих в Министерство цифровой трансформации, автоматически анализируются с помощью ИИ-моделей. Это позволяет оперативно обрабатывать документы, находить потенциальные ошибки и усовершенствовать государственные услуги и решения.