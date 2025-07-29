"Дія" успішно впроваджує AI: штучний інтелект обробляє понад половину запитів

ШІ кардинально змінює підхід до державних послуг в Україні. Понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє штучний інтелект: AI-консультант вже закрив 27 800 запитів без участі оператора, а AI-асистент 7 993 раз допоміг операторам згенеровати відповіді на звернення користувачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"AI уже змінює очікування людей. Ми звикаємо до миттєвих і розумних сервісів — саме такими мають бути державні послуги. Сьогодні Дія виходить на новий рівень — ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", — зазначив Федоров і додав, що штучний інтелект уже змінює очікування людей.

Наразі у "Дії" працюють такі внутрішні AI-інструменти:

АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у " Дії " ; ️

Дії ; ️ AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору.

"Впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди. Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси", — наголосив міністр.

Штучний інтелект в "Дії" не зберігає й не обробляє персональні дані, а працює лише із запитаннями.

"Нас навчає команда prompt-інженерів й AI-тренерів — у режимі реального часу. Вони чудово знають продукти та навчають AI відповідати як людина", — розповів Федоров.

Нагадаємо, вже понад 70% усіх актів, які надходять до Міністерства цифрової трансформації, автоматично аналізуються за допомогою ШІ-моделей. Це дозволяє оперативно обробляти документи, знаходити потенційні помилки та удосконалювати державні послуги й рішення.