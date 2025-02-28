Дизайнер из Тернополя стала новой депутаткой Верховной Рады

Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранной народной депутаткой от партии "Слуга народа". Она заменит ранее сложившую депутатский мандат в Верховной Раде Ирину Кормышкину.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Там отметили, что Инна Свириба включена в избирательный список партии "Слуга народа" под №148.

Она является следующей по очередности кандидатом после Ирины Кормышкиной, которая 25 февраля составила депутатский мандат.

После сложения полномочий Андреем Холодовым, последним в Верховную Раду от "Слуги народа" заходил Николай Тарарин.

Кто такая Инна Свириба

Как пишет движение "Честно", Инна Свириба родилась 24 июля 1967 года в Тернополе.

Инна Свириба Фото: Движение "Честно"

Она окончила Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования им. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

Работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна в Киеве. До этого работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины.