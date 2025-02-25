Рада поддержала отставку нардепки, подозреваемой в незаконном обогащении

25 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Ирины Кормышкиной.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 246 избранников.

Как отметил Железняк, таким образом в Раде остается 400 депутатов, а в провластной коалиции 231 депутат.

Так как Кормышкина прошла в Совет по партийным спискам, то его заменит кто-нибудь из списка из «Слуги Народа».

После сложения полномочий Андреем Холодовым, последним в Верховную Раду от "Слуги народа" заходил Николай Тарарин (147 номер в списке), поэтому далее в порядке последовательности следуют:

148 Зуд Инна Станиславовна

149 Мельник Сергей Васильевич

150 Палийчук Юлия Владимировна.

Об Ирине Кормышкиной

Ирина Кормышкина подозревается в незаконном обогащении и умышленном декларировании недостоверной информации. По версии следствия, в 2021-2022 годах нардепка получила 20 млн грн необоснованных доходов.

В октябре 2024 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения Кормышкиной в виде личной поруки. Поручителями стали глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В январе 2025 года НАБУ и САП объявили два подозрения мужчине народного депутата – агробизнесмену Юрию Кормышкину. Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения – 15 млн грн залога.