Рада підтримала відставку нардепки, яку підозрюють у незаконному збагаченні

25 лютого Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки України від партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 246 народних обранців.

Як зауважив Железняк, таким чином в Раді залишається 400 депутатів , а в провладній коаліції 231 депутат.

Так як Кормишкіна пройшла до Ради за партійними списками, то її замінить хтось зі списку з «Слуги Народу».

Після складання повноважень Андрієм Холодовим, останнім до Верховної Ради від "Слуги народу" заходив Микола Тарарін (147 номер у списку), тому далі у порядку послідовності йдуть:

148 Сверба Інна Станіславівна

149 Мельник Сергій Васильович

150 Палійчук Юлія Володимирівна.

Про Ірину Кормишкіну

Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні й умисному декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, у 2021—2022 роках нардепка отримала 20 млн грн необґрунтованих доходів.

У жовтні 2024 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що ВАКС обрав запобіжний захід для Кормишкіної у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У січні 2025 року НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові народної депутатки – агробізнесмену Юрію Кормишкіну. Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід – 15 млн грн застави.