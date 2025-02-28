Медикиня і дизайнерка з Тернополя стала новою депутаткою Верховної Ради

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу". Вона замінить у Верховній Раді Ірину Кормишкіну, яка раніше склала депутатський мандат.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Там зазначили, що Інна Свириба включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під №148.

Вона є наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, яка 25 лютого склала депутатський мандат.

Після складання повноважень Андрієм Холодовим, останнім до Верховної Ради від "Слуги народу" заходив Микола Тарарін.

Хто така Інна Свириба

Як пише рух "Чесно", Інна Свириба народилась 24 липня 1967 року у Тернополі.

Інна Свириба Фото: Рух "Чесно"

Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві. До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.