Дизель сдает позиции, бензин и электрокары набирают обороты: какой тип горючего выбирают украинцы

В последние четыре года украинцы постепенно теряют интерес к импортируемым подержанным дизельным автомобилям. Вместо этого, растет спрос на бензиновые и особенно электрические авто. Несмотря на определенное увеличение доли гибридных автомобилей, они пока не занимают значительное место в сегменте импорта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Бензин

Несмотря на развитие электротранспорта бензиновые автомобили все еще доминируют на рынке. В первой половине 2025 года их доля составила 46,1%, что лишь немногим меньше, чем 47,6% за аналогичный период прошлого года. Спрос на бензиновые авто держится благодаря:

широкому выбору моделей в Европе,

импорта из США где фактически все легковушки бензиновые,

сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,

некоторые варианты разрешают конверсию на ГБО.

Дизель

Доля дизельных автомобилей среди импортируемых подержанных автомобилей значительно сократилась. Если в 2022 году она составляла 56,9%, то в 2025-м упала до 23,2% .

усиление ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),

отсутствие спроса на старые дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,

отсутствие дизелей в США,

изменение понимания: дизель - это уже не "экономно и надежно", а "дорого и рискованно".

Электромобили

В этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей по НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.

Что изменилось:

зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,

авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,

ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,

становится больше моделей с "межобласным" запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)

экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).

Гибриды

Легковики с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:

становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,

реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).

Сдерживает развитие сегмента – ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда – специфика обслуживания машин "два в одном".

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.