Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,02

EUR

48,70

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

48,98

48,71

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дизель сдает позиции, бензин и электрокары набирают обороты: какой тип горючего выбирают украинцы

асс
Украинцы все меньше покупают дизели, выбирая бензин и электромобили / Depositphotos

В последние четыре года украинцы постепенно теряют интерес к импортируемым подержанным дизельным автомобилям. Вместо этого, растет спрос на бензиновые и особенно электрические авто. Несмотря на определенное увеличение доли гибридных автомобилей, они пока не занимают значительное место в сегменте импорта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Бензин

Несмотря на развитие электротранспорта бензиновые автомобили все еще доминируют на рынке. В первой половине 2025 года их доля составила 46,1%, что лишь немногим меньше, чем 47,6% за аналогичный период прошлого года. Спрос на бензиновые авто   держится благодаря:

  • широкому выбору моделей в Европе,
  • импорта из США где фактически все легковушки бензиновые,
  • сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,
  • некоторые варианты разрешают конверсию на ГБО.

Дизель

Доля дизельных автомобилей среди импортируемых подержанных автомобилей значительно сократилась. Если в 2022 году она составляла 56,9%, то в 2025-м упала до 23,2% .

  • усиление ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),
  • отсутствие спроса на старые дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,
  • отсутствие дизелей в США,
  • изменение понимания: дизель - это уже не "экономно и надежно", а "дорого и рискованно".

Электромобили

В этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей по НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.

Что изменилось:

  • зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,
  • авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,
  • ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,
  • становится больше моделей с "межобласным" запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)
  • экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).

Гибриды

Легковики с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:

  • становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,
  • реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).

Сдерживает развитие сегмента – ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда – специфика обслуживания машин "два в одном".

Фото 2 — Дизель сдает позиции, бензин и электрокары набирают обороты: какой тип горючего выбирают украинцы

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.

Автор:
Татьяна Бессараб