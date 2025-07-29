Дизель здає позиції, бензин та електрокари набирають обертів: який тип пального обирають українці

Протягом останніх чотирьох років українці поступово втрачають інтерес до імпортованих вживаних дизельних автомобілів. Натомість, зростає попит на бензинові та, особливо, електричні авто. Незважаючи на певне збільшення частки гібридних автомобілів, вони поки що не посідають значного місця в сегменті імпорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Бензин

Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі все ще домінують на ринку. У першій половині 2025 року їхня частка становила 46,1%, що лише трохи менше, ніж 47,6% за аналогічний період минулого року. Попит на бензинові авто тримається завдяки:

широкому вибору моделей у Європі,

імпорту зі США де фактично всі легковики бензинові,

порівняно простішому та дешевшому обслуговуванню,

деякі варіанти дозволяють конверсію на ГБО.

Дизель

Частка дизельних автомобілів серед імпортованих вживаних авто значно скоротилася. Якщо у 2022 році вона становила 56,9%, то у 2025-му впала до 23,2%.

посилення обмежень на дизелі в Європі (екозони, податки),

відсутність попиту на старі дизельні авто в самій Європі, утилізаційні програми,

відсутність дизелів у США,

зміна розуміння: дизель — це вже не "економно й надійно", а "дорого й ризиковано".

Електромобілі

Цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.

Що змінилось:

зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,

авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,

ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,

стає більше моделей з "міжобласним" запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)

економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).

Гібриди

Легковики з гібридними силовими установками у 2025 році мають частку 4,8%. Це небагато, але тренд позитивний. Порівняно з 2022 роком частка зросла в 4 рази. Причини:

стає більше доступних гібридних Toyota, Ford, KIA, Honda та інших,

реальна економія в міському циклі без втручання в конструкцію авто (порівняно з ГБО).

Стримує розвиток сегмента — обмежений вибір моделей, вищі ціни, подекуди — специфіка обслуговування машин "два в одному".

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.