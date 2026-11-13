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Для просмотра враждебных целей в "Воздушной тревоге" теперь нужна "Дія"

Для других функций авторизация не требуется
Для других функций авторизация не требуется

В приложении "Воздушная тревога" восстановили функцию отслеживания движения вражеских воздушных целей. Теперь для доступа к ней пользователям необходимо пройти верификацию через "Дію".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили ее защиту.

По требованию Воздушных сил ВСУ для просмотра данных о движении враждебных целей добавили авторизацию через "Дію". Это должно ограничить доступ к информации только для проверенных пользователей.

В Минцифре отмечают, что "Дія" не передает приложению персональные данные, а лишь подтверждает прохождение верификации.

Само приложение "Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию пользователей.

Для других функций авторизация не требуется. Без входа через "Дію" и дальше можно получать уведомления о воздушных тревогах, просматривать уровни опасности и укрытия на карте.

Чтобы воспользоваться восстановленной функцией, пользователям необходимо обновить приложение в Google Play или App Store и пройти авторизацию через "Дію".

Напомним, в начале ноября приложение получил кибератаки. После постороннего вмешательства его работу временно приостановили, а отражение воздушных целей на карте отключили до завершения дополнительных мер безопасности.

Автор:
Татьяна Гойденко

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