Для перегляду ворожих цілей у "Повітряній тривозі" тепер потрібна "Дія"

У застосунку "Повітряна тривога" відновили функцію відстеження руху ворожих повітряних цілей. Тепер для доступу до неї користувачам необхідно пройти верифікацію через "Дію".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист.

На вимогу Повітряних сил ЗСУ для перегляду даних про рух ворожих цілей додали авторизацію через "Дію". Це має обмежити доступ до інформації лише для верифікованих користувачів.

У Мінцифри наголошують, що "Дія" не передає застосунку персональні дані, а лише підтверджує проходження верифікації.

Сам застосунок "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію користувачів.

Для інших функцій авторизація не потрібна. Без входу через "Дію" й надалі можна отримувати сповіщення про повітряні тривоги, переглядати рівні небезпеки та укриття на мапі.

Щоб скористатися відновленою функцією, користувачам необхідно оновити застосунок у Google Play або App Store та пройти авторизацію через "Дію".

Нагадаємо, на початку листопада застосунок зазнав кібератаки. Після стороннього втручання його роботу тимчасово призупинили, а відображення повітряних цілей на карті відключили до завершення додаткових заходів безпеки.