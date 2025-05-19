Для "Укрзализныци" ищут четырех независимых членов наблюдательного совета: какие требования

Министерство экономики Украины объявило о начале конкурсного отбора четырех независимых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Отмечается, что независимые члены наблюдательного совета должны участвовать в формировании стратегических решений, обеспечении контроля за финансовыми и операционными процессами и оценке деятельности руководства компании.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" состоит из четырех независимых членов и трех представителей государства.

Кто может принять участие в отборе?

Участие в конкурсе могут принять специалисты с высоким уровнем профессиональной компетентности в таких областях, как транспортная инфраструктура, стратегический менеджмент, финансы, аудит, юридические вопросы, цифровая трансформация, государственное управление и другие смежные отрасли.

Кандидаты должны соответствовать критериям независимости, иметь подтвержденный опыт руководящих должностей, высшее образование и безупречную деловую репутацию.

Документы подаются с 19 мая по вечер 17 июня 2025 года. К проведению конкурсного отбора привлечен профессиональный консультант по отбору персонала – ООО "Бойден Украина" из сети Boyden Global Executive Search.

Об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания является крупнейшим работодателем в Украине с более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью свыше 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Кабинет министров 1 апреля изменил состав правления АО "Укрзализныця". Работу в компании завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.