Для "Укрзалізниці" шукають чотирьох незалежних членів наглядової ради: які вимоги

Міністерство економіки України оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що незалежні члени наглядової ради мають брати участь у формуванні стратегічних рішень, забезпеченні контролю над фінансовими та операційними процесами та оцінюванні діяльності керівництва компанії.

Наглядова рада "Укрзалізниці" складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.

Хто може брати участь у відборі?

Участь у конкурсі можуть взяти фахівці з високим рівнем професійної компетентності у таких сферах, як транспортна інфраструктура, стратегічний менеджмент, фінанси, аудит, юридичні питання, цифрова трансформація, державне управління та інші суміжні галузі.

Кандидати мають відповідати критеріям незалежності, мати підтверджений досвід на керівних посадах, вищу освіту та бездоганну ділову репутацію.

Документи подаються з 19 травня до вечора 17 червня 2025 року. До проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search.

Про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Кабінет міністрів 1 квітня змінив склад правління АТ "Укрзалізниця". Роботу в компанії завершили Євген Лященко та В’ячеслав Єрьомін.