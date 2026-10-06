До $10 млрд убытков: как Украина планирует страховать бизнес от войны

Украинский бизнес в 2026 году может понести от $4 млрд до $10 млрд прямых убытков из-за российских атак. Чтобы расширить возможности страхования военных рисков государство планирует ввести многоуровневую модель.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Страхование военных рисков

Прямые убытки фиксированных активов украинского бизнеса в результате российских атак в 2026 году могут составлять от $4 млрд до $10 млрд. В то же время возможности украинского рынка страхования военных рисков остаются ограниченными.

В настоящее время с военными рисками работает около 17 украинских страховых компаний, однако достаточный выбор страховых продуктов предлагают только пять из них. При этом около 90% военных рисков украинские страховщики передают на международное перестрахование.

Дополнительным ограничением остается география страхового покрытия. Значительная часть доступных предложений не распространяется на объекты бизнеса, расположенные на левом берегу Днепра.

Как планируют изменить страхование военных рисков

В Украине уже действует программа страхования военных рисков, введенная постановлением Кабинета Министров №1541. Ее администратором является экспортно-кредитное агентство. Программу планируют и дальше совершенствовать.

Следующим этапом должно стать создание многоуровневой системы страхования. По такой модели государство будет брать на себя самый дорогой уровень риска - так называемый "первый ущерб". Частный страховой рынок в свою очередь сможет расширить покрытие для бизнеса и привлечь больше страховых продуктов.

Предлагаемая модель должна увеличить доступность страхования для украинского бизнеса и расширить возможности покрытия военных рисков.

В то же время, для финансирования системы рассматривается возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость на 1 процентный пункт.

Отдельно обсуждается вопрос стоимости страхования для предпринимателей и механизма работы многоуровневой системы, при которой государство и частные страховщики будут распределять между собой финансовую нагрузку при наступлении убытков.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен.