До $10 млрд збитків: як Україна планує страхувати бізнес від війни

Український бізнес у 2026 році може зазнати від $4 млрд до $10 млрд прямих збитків через російські атаки. Щоб розширити можливості страхування воєнних ризиків, держава планує запровадити багаторівневу модель.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Страхування воєнних ризиків

Прямі збитки фіксованих активів українського бізнесу внаслідок російських атак у 2026 році можуть становити від $4 млрд до $10 млрд. Водночас можливості українського ринку страхування воєнних ризиків залишаються обмеженими.

Наразі з воєнними ризиками працюють близько 17 українських страхових компаній, однак достатній вибір страхових продуктів пропонують лише п’ять із них. При цьому близько 90% воєнних ризиків українські страховики передають на міжнародне перестрахування.

Додатковим обмеженням залишається географія страхового покриття. Значна частина доступних пропозицій не поширюється на об’єкти бізнесу, розташовані на лівому березі Дніпра.

Як планують змінити страхування воєнних ризиків

В Україні вже діє програма страхування воєнних ризиків, запроваджена постановою Кабінету Міністрів №1541. Її адміністратором є Експортно-кредитне агентство. Програму планують і надалі вдосконалювати.

Наступним етапом має стати створення багаторівневої системи страхування. За такою моделлю держава братиме на себе найдорожчий рівень ризику - так званий "перший збиток". Приватний страховий ринок, своєю чергою, зможе розширити покриття для бізнесу та залучити більше страхових продуктів.

Запропонована модель має збільшити доступність страхування для українського бізнесу та розширити можливості покриття воєнних ризиків.

Водночас для фінансування системи розглядається можливість підвищення ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт.

Окремо обговорюється питання вартості страхування для підприємців та механізму роботи багаторівневої системи, за якої держава і приватні страховики розподілятимуть між собою фінансове навантаження у разі настання збитків.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень.