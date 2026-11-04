До 20 часов без света: эксперт описал сценарий отключений этой зимой

После масштабных российских атак аварийные отключения электроэнергии в Украине этой зимой могут продолжаться от шести до 18-20 часов. После восстановления поврежденного оборудования энергосистема будет постепенно переходить от экстренных ограничений к плановым графикам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, пишет УНИАН.

"Мы эту зиму будем проводить так: большие атаки, аварийные отключения, в течение суток аварийные отключения отходят и переходим к плановым отключениям", - отметил Харченко.

По его словам, продолжительность аварийного обесточения может составлять от шести до 18–20 часов. При этом речь идет не только о времени ремонта, непосредственно поврежденного в результате атаки оборудования.

После возобновления крупных подстанций дополнительные аварии могут возникать на других участках сети из-за резкого возврата нагрузки.

К примеру, после ремонта и запуска подстанции напряжением 330 кВ может выйти из строя более старое оборудование в распределительной сети. На сбор аварийной бригады, доставку оборудования и ремонт могут потребоваться дополнительные часы.

Проблемы могут возникнуть уже на уровне жилых домов, если внутренние электросети не выдержат нагрузки после восстановления питания.

В малых городах света может не быть несколько дней

По словам Харченко, большие города имеют больше резервных схем питания, поэтому более устойчивы к масштабным повреждениям энергосистемы.

В небольших населенных пунктах российские удары могут одновременно уничтожить все доступные источники электроснабжения.

"В Киеве всегда будет резервный вариант. А в условном Тростянце реально могут уничтожить все источники электричества, и оно может два или три дня оставаться без света", – пояснил эксперт.

Харченко подчеркнул, что в целом ситуация в энергосистеме остается контролируемой, а скорость восстановления пока позволяет компенсировать последствия российских атак.

По его оценке ситуация может постепенно улучшаться с усилением противовоздушной обороны и уменьшением количества успешных ударов по энергетическим объектам.

Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы : ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.