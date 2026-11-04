До 20 годин без світла: експерт описав сценарій відключень цієї зими

Після масштабних російських атак аварійні відключення електроенергії в Україні цієї зими можуть тривати від шести до 18–20 годин. Після відновлення пошкодженого обладнання енергосистема поступово переходитиме від екстрених обмежень до планових графіків.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, пише УНІАН.

“Ми цю зиму будемо проводити так: великі атаки, аварійні відключення, протягом доби аварійні відключення відходять і переходимо до планових відключень”, — зазначив Харченко.

За його словами, тривалість аварійного знеструмлення може становити від шести до 18–20 годин. При цьому йдеться не лише про час ремонту безпосередньо пошкодженого внаслідок атаки обладнання.

Після відновлення великих підстанцій додаткові аварії можуть виникати на інших ділянках мережі через різке повернення навантаження.

Наприклад, після ремонту та запуску підстанції напругою 330 кВ може вийти з ладу старіше обладнання у розподільчій мережі. На збір аварійної бригади, доставку обладнання та ремонт можуть знадобитися додаткові години.

Проблеми також можуть виникнути вже на рівні житлових будинків, якщо внутрішні електромережі не витримають навантаження після відновлення живлення.

У малих містах світла може не бути кілька днів

За словами Харченка, великі міста мають більше резервних схем живлення, тому є стійкішими до масштабних пошкоджень енергосистеми.

Натомість у невеликих населених пунктах російські удари потенційно можуть одночасно знищити всі доступні джерела електропостачання.

“В Києві завжди буде резервний варіант. А в умовному Тростянці реально можуть знищити всі джерела електрики, і воно може два чи три дні залишатися без світла”, — пояснив експерт.

Харченко водночас наголосив, що загалом ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, а швидкість відновлення поки дозволяє компенсувати наслідки російських атак.

За його оцінкою, ситуація може поступово покращуватися із посиленням протиповітряної оборони та зменшенням кількості успішних ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.