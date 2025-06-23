- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕБРР, Швейцария и Prometheus запускают ИИ-ассистента для украинцев
Самая большая онлайн-платформа для профессионального развития в Украине Prometheus интегрировала искусственный интеллект в свои программы — теперь слушатели получают объяснения, подсказки и поддержку прямо в интерфейсе курса с помощью ИИ-тьютора — ассистента по обучению.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба онлайн-платформы.
Это инструмент на базе искусственного интеллекта, впервые внедренный на Prometheus благодаря программе Ukrainian Digital Bootcamp , реализуемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) за финансирование Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.
Что делает ИИ-ассистент
ИИ-тьютор дает слушателям возможность получить помощь круглосуточно, что повышает шансы пройти курс до конца и усвоить материал качественно.
Он работает не как обычный чат или универсальный GPT. Его главная задача – помочь слушателям разобраться в материалах конкретного курса, для которого он настроен.
ИИ-ассистент:
- объясняет сложные темы на простом языке;
- подсказывает, в какой блок вернуться;
- дает быстрые ответы на вопросы о сертификатах, программе курса и т.п.;
- не подсказывает тесты – только разъясняет принципы;
- работает на украинском, понимает ключевые технические термины.
Шитьютор доступен непосредственно в окне курса — достаточно нажать на иконку "помощника", чтобы задать вопрос. Это удобно, не требует установки приложений или перехода к отдельным сервисам.
О Ukrainian Digital Bootcamp
Проект внедряется ЕБРР за финансирование Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР на крупнейшей платформе профессионального развития Prometheus.
Это приложение создано:
- Для действующих предпринимателей, желающих масштабировать бизнес, автоматизировать процессы, улучшить финансовое управление.
- Для владельцев восстанавливаемых компаний после потерь или релокации.
- Для тех, кто только планирует начать собственное дело.
- Для бизнес-консультантов и менеджеров, ищущих подходы к развитию бизнеса.
- Для специалистов, желающих получить цифровые бизнес-навыки.
Она охватывает восемь бесплатных онлайн-курсов. Среди них — курсы ведущих университетов мира (Гарвардский университет, Университет Иллинойса Урбана-Шампейн), а также авторские программы от украинских экспертов, адаптированные к реалиям ведения бизнеса во времена неопределенности.
Каждый участник также получает:
- гостевые лекции и консультации от банков-партнеров ЕБРР;
- ШИ-тьютора (искусственный интеллект, сопровождающий обучение и мгновенно отвечающий на вопросы);
- интерактивную бизнес-игру , позволяющую протестировать решения в смоделированной среде;
- финансовые гайды, шаблоны документов и писем, которые можно сразу внедрять в работу.
Напомним, в прошлом году соучредитель и генеральный директор онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко сообщил, что отказывается от мандата народного депутата, который мог бы получить после смерти Олега Макарова.