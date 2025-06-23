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ЕБРР, Швейцария и Prometheus запускают ИИ-ассистента для украинцев

искусственный интеллект
Prometheus интегрировал искусственный интеллект в свои программы

Самая большая онлайн-платформа для профессионального развития в Украине Prometheus интегрировала искусственный интеллект в свои программы — теперь слушатели получают объяснения, подсказки и поддержку прямо в интерфейсе курса с помощью ИИ-тьютора — ассистента по обучению.  

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба онлайн-платформы.

Это инструмент на базе искусственного интеллекта, впервые внедренный на Prometheus благодаря программе Ukrainian Digital Bootcamp , реализуемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) за финансирование Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

Что делает ИИ-ассистент

ИИ-тьютор дает слушателям возможность получить помощь круглосуточно, что повышает шансы пройти курс до конца и усвоить материал качественно.

Он работает не как обычный чат или универсальный GPT. Его главная задача – помочь слушателям разобраться в материалах конкретного курса, для которого он настроен.

ИИ-ассистент:

  • объясняет сложные темы на простом языке;
  • подсказывает, в какой блок вернуться;
  • дает быстрые ответы на вопросы о сертификатах, программе курса и т.п.;
  • не подсказывает тесты – только разъясняет принципы;
  • работает на украинском, понимает ключевые технические термины.

Шитьютор доступен непосредственно в окне курса — достаточно нажать на иконку "помощника", чтобы задать вопрос. Это удобно, не требует установки приложений или перехода к отдельным сервисам.

О Ukrainian Digital Bootcamp

Проект внедряется ЕБРР за финансирование Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР на крупнейшей платформе профессионального развития Prometheus.

Это приложение создано:

  • Для действующих предпринимателей, желающих масштабировать бизнес, автоматизировать процессы, улучшить финансовое управление.
  • Для владельцев восстанавливаемых компаний после потерь или релокации.
  • Для тех, кто только планирует начать собственное дело.
  • Для бизнес-консультантов и менеджеров, ищущих подходы к развитию бизнеса.
  • Для специалистов, желающих получить цифровые бизнес-навыки.

Она охватывает восемь бесплатных онлайн-курсов. Среди них — курсы ведущих университетов мира (Гарвардский университет, Университет Иллинойса Урбана-Шампейн), а также авторские программы от украинских экспертов, адаптированные к реалиям ведения бизнеса во времена неопределенности.

Каждый участник также получает:

  • гостевые лекции и консультации от банков-партнеров ЕБРР;
  • ШИ-тьютора (искусственный интеллект, сопровождающий обучение и мгновенно отвечающий на вопросы);
  • интерактивную бизнес-игру , позволяющую протестировать решения в смоделированной среде;
  • финансовые гайды, шаблоны документов и писем, которые можно сразу внедрять в работу.

Напомним, в прошлом году соучредитель и генеральный директор онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко сообщил, что отказывается от мандата народного депутата, который мог бы получить после смерти Олега Макарова.

Автор:
Татьяна Бессараб