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ЄБРР, Швейцарія та Prometheus запускають ШІ-асистента для українців

штучний інтелект
Prometheus інтегрував штучний інтелект у свої програми

Найбільша онлайн-платформа для професійного розвитку в Україні Prometheus інтегрувала штучний інтелект у свої програми — тепер слухачі отримують пояснення, підказки й підтримку прямо в інтерфейсі курсу за допомогою ШІ-тьютора — асистента з навчання. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба онлайн-платформи.

Це інструмент на базі штучного інтелекту, вперше запроваджений на Prometheus завдяки програмі Ukrainian Digital Bootcamp, яку реалізовує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.

Що робить ШІ-асистент

ШІ-тьютор дає слухачам можливість отримати допомогу цілодобово, що підвищує шанси пройти курс до кінця й засвоїти матеріал якісно.

Він працює не як звичайний чатбот чи універсальний GPT. Його головна задача — допомогти слухачам розібратися у матеріалах конкретного курсу, для якого він налаштований.

ШІ-асистент:

  • пояснює складні теми простою мовою;
  • підказує, до якого блоку повернутися;
  • дає швидкі відповіді на питання про сертифікати, програму курсу тощо;
  • не підказує тести — лише роз’яснює принципи;
  • працює українською, розуміє ключові технічні терміни.

Ші-тьютор доступний безпосередньо у вікні курсу — достатньо натиснути на іконку "помічника", аби поставити запитання. Це зручно, не потребує встановлення додатків або переходу до окремих сервісів.

Про Ukrainian Digital Bootcamp

Проєкт впроваджується ЄБРР за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР на найбільшій платформі професійного розвитку Prometheus.

Ця програма створена:

  • Для діючих підприємців, які хочуть масштабувати бізнес, автоматизувати процеси, покращити фінансове управління.
  • Для власників компаній, що відновлюються після втрат або релокації.
  • Для тих, хто лише планує розпочати власну справу.
  • Для бізнес-консультантів і менеджерів, які шукають системні підходи до розвитку бізнесу.
  • Для фахівців, що хочуть здобути цифрові бізнес-навички.

Вона охоплює вісім безплатних онлайн-курсів. Серед них — курси від провідних університетів світу (Гарвардський університет, Університет Іллінойсу Урбана-Шампейн), а також авторські програми від українських експертів, адаптовані до реалій ведення бізнесу в часи невизначеності.

Кожен учасник також отримує:

  • гостьові лекції та консультації від банків-партнерів ЄБРР;
  • ШІ-тьютора (штучний інтелект, що супроводжує навчання та миттєво відповідає на запитання);
  • інтерактивну бізнес-гру, що дозволяє протестувати рішення у змодельованому середовищі;
  • фінансові гайди, шаблони документів і листів, які можна одразу впроваджувати в роботу.

Нагадаємо, минулого року співзасновник та генеральний директор онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко повідомив, що відмовляється від мандата народного депутата, який міг би отримати після смерті Олега Макарова.

Автор:
Тетяна Бесараб