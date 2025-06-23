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ЄБРР, Швейцарія та Prometheus запускають ШІ-асистента для українців
Найбільша онлайн-платформа для професійного розвитку в Україні Prometheus інтегрувала штучний інтелект у свої програми — тепер слухачі отримують пояснення, підказки й підтримку прямо в інтерфейсі курсу за допомогою ШІ-тьютора — асистента з навчання.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба онлайн-платформи.
Це інструмент на базі штучного інтелекту, вперше запроваджений на Prometheus завдяки програмі Ukrainian Digital Bootcamp, яку реалізовує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.
Що робить ШІ-асистент
ШІ-тьютор дає слухачам можливість отримати допомогу цілодобово, що підвищує шанси пройти курс до кінця й засвоїти матеріал якісно.
Він працює не як звичайний чатбот чи універсальний GPT. Його головна задача — допомогти слухачам розібратися у матеріалах конкретного курсу, для якого він налаштований.
ШІ-асистент:
- пояснює складні теми простою мовою;
- підказує, до якого блоку повернутися;
- дає швидкі відповіді на питання про сертифікати, програму курсу тощо;
- не підказує тести — лише роз’яснює принципи;
- працює українською, розуміє ключові технічні терміни.
Ші-тьютор доступний безпосередньо у вікні курсу — достатньо натиснути на іконку "помічника", аби поставити запитання. Це зручно, не потребує встановлення додатків або переходу до окремих сервісів.
Про Ukrainian Digital Bootcamp
Проєкт впроваджується ЄБРР за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР на найбільшій платформі професійного розвитку Prometheus.
Ця програма створена:
- Для діючих підприємців, які хочуть масштабувати бізнес, автоматизувати процеси, покращити фінансове управління.
- Для власників компаній, що відновлюються після втрат або релокації.
- Для тих, хто лише планує розпочати власну справу.
- Для бізнес-консультантів і менеджерів, які шукають системні підходи до розвитку бізнесу.
- Для фахівців, що хочуть здобути цифрові бізнес-навички.
Вона охоплює вісім безплатних онлайн-курсів. Серед них — курси від провідних університетів світу (Гарвардський університет, Університет Іллінойсу Урбана-Шампейн), а також авторські програми від українських експертів, адаптовані до реалій ведення бізнесу в часи невизначеності.
Кожен учасник також отримує:
- гостьові лекції та консультації від банків-партнерів ЄБРР;
- ШІ-тьютора (штучний інтелект, що супроводжує навчання та миттєво відповідає на запитання);
- інтерактивну бізнес-гру, що дозволяє протестувати рішення у змодельованому середовищі;
- фінансові гайди, шаблони документів і листів, які можна одразу впроваджувати в роботу.
Нагадаємо, минулого року співзасновник та генеральний директор онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко повідомив, що відмовляється від мандата народного депутата, який міг би отримати після смерті Олега Макарова.