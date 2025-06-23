ЄБРР, Швейцарія та Prometheus запускають ШІ-асистента для українців

Найбільша онлайн-платформа для професійного розвитку в Україні Prometheus інтегрувала штучний інтелект у свої програми — тепер слухачі отримують пояснення, підказки й підтримку прямо в інтерфейсі курсу за допомогою ШІ-тьютора — асистента з навчання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба онлайн-платформи.

Це інструмент на базі штучного інтелекту, вперше запроваджений на Prometheus завдяки програмі Ukrainian Digital Bootcamp, яку реалізовує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.

Що робить ШІ-асистент

ШІ-тьютор дає слухачам можливість отримати допомогу цілодобово, що підвищує шанси пройти курс до кінця й засвоїти матеріал якісно.

Він працює не як звичайний чатбот чи універсальний GPT. Його головна задача — допомогти слухачам розібратися у матеріалах конкретного курсу, для якого він налаштований.

ШІ-асистент:

пояснює складні теми простою мовою;

підказує, до якого блоку повернутися;

дає швидкі відповіді на питання про сертифікати, програму курсу тощо;

не підказує тести — лише роз’яснює принципи;

працює українською, розуміє ключові технічні терміни.

Ші-тьютор доступний безпосередньо у вікні курсу — достатньо натиснути на іконку "помічника", аби поставити запитання. Це зручно, не потребує встановлення додатків або переходу до окремих сервісів.

Про Ukrainian Digital Bootcamp

Проєкт впроваджується ЄБРР за фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР на найбільшій платформі професійного розвитку Prometheus.

Ця програма створена:

Для діючих підприємців, які хочуть масштабувати бізнес, автоматизувати процеси, покращити фінансове управління.

Для власників компаній, що відновлюються після втрат або релокації.

Для тих, хто лише планує розпочати власну справу.

Для бізнес-консультантів і менеджерів, які шукають системні підходи до розвитку бізнесу.

Для фахівців, що хочуть здобути цифрові бізнес-навички.

Вона охоплює вісім безплатних онлайн-курсів. Серед них — курси від провідних університетів світу (Гарвардський університет, Університет Іллінойсу Урбана-Шампейн), а також авторські програми від українських експертів, адаптовані до реалій ведення бізнесу в часи невизначеності.

Кожен учасник також отримує:

гостьові лекції та консультації від банків-партнерів ЄБРР;

ШІ-тьютора (штучний інтелект, що супроводжує навчання та миттєво відповідає на запитання);

інтерактивну бізнес-гру , що дозволяє протестувати рішення у змодельованому середовищі;

фінансові гайди, шаблони документів і листів, які можна одразу впроваджувати в роботу.

Нагадаємо, минулого року співзасновник та генеральний директор онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко повідомив, що відмовляється від мандата народного депутата, який міг би отримати після смерті Олега Макарова.