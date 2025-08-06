Единый взнос вырос более чем на 22%: поступления увеличились на 67,7 млрд грн

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) с начала 2025 г. выросли на 22,5%, что составляет 67,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНС.

Отмечается, что в течение января – июля 2025 плательщики перечислили 369,4 млрд грн единого взноса. За этот же период 2024 эта сумма была на уровне почти 301,7 млрд гривен.

В налоговой службе напомнили, что работодатели платят 22% единого взноса за наемных работников.

Именно эти средства являются основным источником наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам.

С 1 января 2025 г. физические лица – предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Кто может не платить единый взнос ФЛП:

зарегистрированы на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 93 раздела VIII Закона №2464),

наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель,

пенсионеры,

лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь,

мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм),

в общей системе без дохода.

Следует отметить, что за первые шесть месяцев 2025 года поступления единого взноса превысили 314,6 млрд. грн. Это на 22,8% (около 58,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 256,1 млрд грн.