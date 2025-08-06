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З початку року надходження ЄСВ зросли на 22,5% і перевищили 67 млрд грн

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Надходження ЄСВ зросли на 22,5% з початку року

Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку 2025 року зросли на 22,5%, що становить 67,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що протягом січня – липня 2025 року платники перерахували 369,4 млрд грн єдиного внеску. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні майже 301,7 млрд гривень.

В податковій службі нагадали, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників.

Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.

З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".   

Хто може не платити єдиний внесок ФОП:   

  • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону №2464),   
  • наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,   
  • пенсіонери, 
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,   
  • мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм),
  • на загальній системі без доходу.   

Варто зазначити, що за перші шість місяців 2025 року надходження єдиного внеску перевищили 314,6 млрд грн. Це на 22,8% (майже 58,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зібрано 256,1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб