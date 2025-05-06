Хищение почти 6 млрд грн: экс-глава "Укртатнафты" объявлен в международный розыск

Бывший председатель правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины объявлен в международный розыск Интерпола по подозрению в присвоении 5,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что чиновник организовал масштабную преступную схему, к которой привлек своего заместителя, руководителя одного из управлений компании и шести предпринимателей.

По данным Департамента стратегических расследований, подконтрольные организатору компании заключали фиктивные договоры с нефтеперерабатывающим предприятием о поставках нефтепродуктов. Однако расчеты не производились, а полученные средства легализовывались через иностранные счета. Сумма ущерба составила почти 6 миллиардов гривен.

Все девять участников преступной организации сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. По ходатайству следствия был наложен арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с подозреваемым, а также корпоративные права ряда предприятий.

Шесть фигурантов объявлены в государственный и международный розыск. При содействии Национального центрального бюро Интерпола в Украине по отношению к ним обнародованы так называемые "красные карточки" — предупреждение в базе Генерального секретариата Интерпола.

В случае обнаружения подозреваемых на территории любой страны-партнера, они должны быть арестованы и экстрадированы в Украину. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении полиции не указывается название компании, но, по информации enkorr, речь идет об "Укртатнафте" и ее экс-глава Павле Овчаренко, руководившем предприятием до 2022 года.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".