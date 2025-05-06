Розкрадання майже 6 млрд грн: ексочільника "Укртатнафти" оголошено в міжнародний розшук

Колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголошено в міжнародний розшук Інтерполу за підозрою у привласненні 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що посадовець організував масштабну злочинну схему, до якої залучив свого заступника, керівника одного з управлінь компанії та шістьох підприємців.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, підконтрольні організатору компанії укладали фіктивні договори з нафтопереробним підприємством про постачання нафтопродуктів. Проте розрахунки не здійснювались, а отримані кошти легалізовувались через іноземні рахунки. Сума збитків сягнула майже 6 мільярдів гривень.

Усім дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. За клопотанням слідства було накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, пов’язаної з підозрюваним, а також на корпоративні права ряду підприємств.

Шість фігурантів оголошено в державний і міжнародний розшук. За сприяння Національного центрального бюро Інтерполу в Україні щодо них оприлюднено так звані "червоні картки" — попередження в базі Генерального секретаріату Інтерполу. У разі виявлення підозрюваних на території будь-якої країни-партнера, їх мають заарештувати та екстрадувати в Україну. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У повідомленні поліції не вказується назва компанії, але за інформацією enkorr, йдеться про "Укртатнафту" та її ексочільника Павла Овчаренка, який керував підприємством до 2022 року.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".