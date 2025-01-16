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Экс-руководитель "Киевского метрополитена" Брагинский выехал с Украины с поддельным выводом ВВК — полиция
Правоохранители проводят обыски у бывшего руководителя "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского, выехавшего из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает полиция Киева
Отмечается, что из-за решения врачебной комиссии чиновник был исключен из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.
Правоохранители начали уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции проводят обыск в служебных помещениях предприятия.
Более подробную информацию в полиции пообещали предоставить впоследствии.
Источники "Бабеля" сообщают, что речь идет о Викторе Брагинском.
Брагинский уволился из-за журналистского расследования о его имуществе
Мэр Киева Виталий Кличко в марте 2024 года заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, обнаружившего у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн. грн.
Журналисты выяснили, что мать-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры. На женщину оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, купленные в январе 2024 года. Приблизительная стоимость одной квартиры оценивается в 10 млн грн. Кроме того, "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине за 29 млн грн и приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. Супруги до сих пор проживают вместе.
Позже в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.
"Обязанности начальника метрополитена будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", — отметили в КГГА.
Также Брагинский объявлен в розыск по подозрению в служебной халатности – это касается коллапса "синей ветки" метро в декабре 2023 года.
Виктор Брагинский вступил в должность директора "Киевского метрополитена" 16 июля 2014 года.