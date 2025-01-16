Екскерівник "Київського метрополітену" Брагінський втік з України із підробленим висновком ВЛК - поліція

Правоохоронці проводять обшуки в екскерівника “Київського метрополітену” Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що через рішення лікарської комісії посадовця було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

Правоохоронці почали кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Більш детальну інформацію у поліції пообіцяли надати згодом.

Джерела "Бабеля" повідомляють, що йдеться про Віктора Брагінського.

Брагінський звільнився через журналістське розслідування про його майно

У березні 2024 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Журналісти з’ясували, що мати-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири. На жінку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, які були куплені у січні 2024 року. Приблизна вартість однієї квартири оцінюється в 10 млн грн. Крім того, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині за 29 млн грн та придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. Подружжя досі проживає разом.

Пізніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

"Обов’язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - зазначили в КМДА.

Також Брагінського оголошено в розшук за підозрою в службовій недбалості – це стосується колапсу "синьої гілки" метро в грудні 2023 року.

Віктор Брагінський обійняв посаду директора "Київського метрополітену" 16 липня 2014 року.