Газовики підписали контракт на 1,5 млрд грн з компанією балерини зі скандалу з відмиванням грошей "Київського метрополітену"

Наприкінці 2024 року Оператор газотранспортної системи України уклав два контракти загальною вартістю 1,5 млрд грн на будівництво засекречених об’єктах із ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика". Минулого року ця фірма опинилася в епіцентрі корупційного скандалу з директором КП "Київський метрополітен" Віктором Брагінським через можливі розкрадання коштів.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Газовики уклали контракт з фірмою балерини

Журналісти зауважують, що ТОВ "Оператор ГТСУ" – це монопольна структура, яка забезпечує транспортування природного газу. Спочатку у жовтні ОГТСУ підписав з ТОВ "КБ "ТЕА" контракт на будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії за 74,4 млн грн.

Де саме встановлюють обладнання – не розголошують, оскільки йдеться про об’єкти критичної інфраструктури. Цей підряд дістався ТОВ "КБ "ТЕА" взагалі без конкурсу – закон дозволяє робити це, якщо йдеться про підготовку до опалювального сезону. При цьому в договорі, оприлюдненому на Prozorro, відсутній детальний кошторис: зазначені лише ціни на окремі етапи робіт – але не на матеріали й обладнання.

А вже наприкінці грудня, ОГТСУ уклав договір з ТОВ "КБ "ТЕА" на 1,43 млрд грн на реконструкцію компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт). Локація також не розголошується. У тендері взяли участь лише два учасники – українське ТОВ "КБ "ТЕА" і турецький будівельний гігант ONUR.

За словами журналіста, редактора проекту "Наші Гроші" Юрія Ніколова, перелік цін в договорі дає підстави говорити про закладений у контракт ризик переплати за деякі матеріали та обладнання.

Водночас, чи буде цей ризик реалізований, буде зрозуміло лише по завершенню контракту.

Скандал з розкраданням коштів київського метрополітену

Нагадаємо, минулого компанія ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" – потрапила у скандал через підряди від КП "Київський метрополітен", зокрема через засекречений контракт на 1,5 млрд грн на ремонт "червоної гілки" метро. Журналістам Bihus.Info вдалося з’ясувати не тільки багатомільйонні завищення цін на кабельну продукцію, але й зв’язок фірми безпосередньо із керівником Метрополітену Віктором Брагінським. Виявилося, що компанія оформлена на Тетяну Белецьку, балерину й педагога Національної опери, а за сумісництвом – тещу давнього бізнес-партнера Брагінського, Кирила Кривця.

Цікава в рамках уже нового "газового" контракту деталь: до того, як очолити Метрополітен, Брагінський працював у структурах НАК "Нафтогаз", там же у той період працював і Кривець. Оператор ГТС, від якого ТОВ "КБ "ТЕА" має отримати 1,6 мільярда – створений із філії "Укртрансгазу", тобто історично також належить до структури групи "Нафтогазу".

Після оприлюднення журналістського розслідування кримінальні провадження почали розслідувати НАБУ і Національна поліція.

Також Брагінського оголошено в розшук за підозрою в службовій недбалості – це стосується колапсу "синьої гілки" метро в грудні 2023 року. А от щодо секретного контракту ТОВ "КБ "ТЕА" із завищеними цінами, то в справі уже наявні експертизи, які підтверджують, що за кабелі переплачували в 3-4 рази, загалом же збитків експерти нарахували понад 60 млн грн.

Брагінський звільнився через журналістське розслідування про його майно

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Журналісти з’ясували, що мати-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири. На жінку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, які були куплені у січні 2024 року. Приблизна вартість однієї квартири оцінюється в 10 млн грн. Крім того, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині за 29 млн грн та придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. Подружжя досі проживає разом.

Пізніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

"Обов’язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - зазначили в КМДА.

Віктор Брагінський обійняв посаду директора "Київського метрополітену" 16 липня 2014 року.