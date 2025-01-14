Газовики подписали контракт на 1,5 млрд грн с компанией балерины из скандала с отмыванием денег "Киевского метрополитена"

В конце 2024 года Оператор газотранспортной системы Украины заключил два контракта общей стоимостью 1,5 млрд грн на строительство засекреченных объектах с ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика". В прошлом году эта фирма оказалась в эпицентре коррупционного скандала с директором КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским возможные хищения средств.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Газовики заключили контракт с фирмой балерины

Журналисты отмечают, что ООО "Оператор ГТСУ" – это монопольная структура, обеспечивающая транспортировку природного газа. Сначала в октябре ОГТСУ подписал с ООО "КБ "ТЭА" контракт на строительство газовых турбинных установок для генерации электрической энергии за 74,4 млн. грн.

Где именно устанавливают оборудование – не разглашают, поскольку речь идет об объектах критической инфраструктуры. Этот подряд достался ООО "КБ "ТЕА" вообще без конкурса – закон позволяет делать это, если речь идет о подготовке к отопительному сезону. При этом в договоре, обнародованном на P rozorro, отсутствует детальная смета: указаны только цены на отдельные этапы работ – но не на материалы и оборудование.

А уже в конце декабря, ОГОСУ заключил договор с ООО "КБ "ТЕА" на 1,43 млрд грн на реконструкцию компрессорной станции (строительные работы и текущий ремонт). Локация также не разглашается. В тендере приняли участие только два участника — украинское ООО "КБ "ТЕА" и турецкий строительный гигант .

По словам журналиста, редактора проекта "Наши Деньги" Юрия Николова, перечень цен в договоре дает основания говорить о заложенном в контракт риске переплаты за некоторые материалы и оборудование.

В то же время, будет ли этот риск реализован, будет понятно только после завершения контракта.

Скандал с хищением средств киевского метрополитена

Напомним, в прошлом компания ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" – попала в скандал из-за подрядов от КП "Киевский метрополитен ", в частности из-за засекреченного контракта на 1,5 млрд грн на ремонт "красной ветви" метро. Журналистам Bihus.Info удалось выяснить не не только многомиллионные завышения цен на кабельную продукцию, но и связь фирмы непосредственно с руководителем Метрополитена Виктором Брагинским. Оказалось, что компания оформлена на Татьяну Белецкую, балерину и педагога Национальной оперы, а по совместительству – тещу давнего бизнес-партнера Брагинского, Кирилла Кривца.

Интересна в рамках уже нового "газового" контракта деталь: до того, как возглавить Метрополитен, Брагинский работал в структурах НАК "Нефтегаз", там же в тот период работал и Кривец. ,6 миллиарда – создан из филиала "Укртрансгаза", то есть исторически также относится к структуре группы "Нефтегаза".

После обнародования журналистского расследования, уголовные производства начали расследовать НАБУ и Национальная полиция.

Также Брагинский объявлен в розыск по подозрению в служебной небрежности – это касается коллапса "синей ветви" метро в декабре 2023 года. А вот по секретному контракту ООО "КБ "ТЕА" с завышенными ценами, то по делу уже имеются экспертизы, подтверждающие, что за кабели переплачивали в 3-4 раза, в целом же убытки эксперты насчитал и более 60 млн грн.

Брагинский уволился из-за журналистского расследования о его имуществе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, обнаружившего у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн. грн.

Журналисты выяснили, что мать-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры. На женщину оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, купленные в январе 2024 года. Приблизительная стоимость одной квартиры оценивается в 10 млн грн. Кроме того, "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине за 29 млн грн и приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. Супруги до сих пор проживают вместе.

Позже в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

"Обязанности начальника метрополитена будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", — отметили в КГГА.

Виктор Брагинский вступил в должность директора "Киевского метрополитена" 16 июля 2014 года.