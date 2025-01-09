Остановка транзита российского газа: ОГТСУ переводит в режим консервации компрессорные цеха

Оператор газотранспортной системы Украины с целью уменьшения операционных расходов на содержание объектов, не задействованных в транспортировке природного газа, провел работы по переводу в состояние временной упрощенной консервации ряда компрессорных цехов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Как поясняют в ведомстве, особый режим эксплуатации – комбинированный подход, предусматривающий частичную консервацию отдельных единиц оборудования и оптимизированные программы технического обслуживания технологических комплексов.

"Этот подход также предусматривает изъятие газа из технологических коммуникаций, отключение электрического питания и т.д. Это минимизирует опасные и вредные факторы на объекте и позволяет применить оптимизированные регламенты технического обслуживания. Также обеспечивает надлежащую сохранность оборудования, переведенного в ОРЭ", — отмечают в ОГТСУ.

Отмечается, что ведомство при подготовке предложения расчетов тарифов на услуги транспортировки природного газа на регуляторный период 2025-2029 годов предусмотрело нулевые капитальные инвестиции и минимизировало операционные расходы для объектов, подлежащих переводу в особый режим эксплуатации.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила на 2025-2029 годы новые тарифы на транспортировку природного газа для "Оператора ГТС Украины".

С 1 января транзит российского газа через Украину остановился.

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.

В то же время Оператор ГТС ожидает, что после прекращения транзита вероятность российских атак на газовую инфраструктуру Украины возрастет и принимает все меры, чтобы снизить эти риски.

Оператор ГТС Украины договорился с польским оператором газотранспортной системы Gaz-System о введении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Польши в Украину в объеме около 5,15 млн м³ в сутки.

Также ОГТСУ получил подтверждение от словацкого оператора Eustream по поводу гарантированной поставки 42 млн куб. м газа до конца зимы 2026 года.