Зупинка транзиту російського газу: ОГТСУ переводить в режим консервації компресорні цехи

Оператор газотранспортної системи України з метою зменшення операційних витрат на утримання об’єктів, які не задіяні в транспортуванні природного газу, провів роботи з переведення в стан тимчасової спрощеної консервації (особливий режим експлуатації) ряду компресорних цехів.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Як пояснюють у відомстві, особливий режим експлуатації (ОРЕ) – комбінований підхід, що передбачає часткову консервацію окремих одиниць обладнання та оптимізовані програми технічного обслуговування технологічних комплексів.

"Цей підхід також передбачає вилучення газу з технологічних комунікацій, відключення електричного живлення тощо. Це мінімізує небезпечні та шкідливі фактори на об’єкті та дозволяє застосувати оптимізовані регламенти технічного обслуговування. Також забезпечує належне збереження обладнання, переведеного в ОРЕ", - зауважують в ОГТСУ.

Зазначається, що відомство при підготовці пропозиції розрахунків тарифів на послуги транспортування природного газу на регуляторний період 2025-2029 років, передбачило нульові капітальні інвестиції та мінімізувало операційні витрати для об’єктів, що підлягають переведенню в особливий режим експлуатації.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила на 2025-2029 роки нові тарифи на транспортування природного газу для "Оператора ГТС України".

З 1 січня транзит російського газу через Україну зупинився

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.

Водночас Оператор ГТС очікує, що після припинення транзиту ймовірність російських атак на газову інфраструктуру України зросте та вживає всіх заходів щоб знизити ці ризики.

Наразі Оператор ГТС України домовився з польським оператором газотранспортної системи Gaz-System про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн м³ на добу.

Також ОГТСУ отримав підтвердження від словацького оператора Eustream щодо гарантованого постачання 42 млн куб. м газу до кінця зими 2026 року.