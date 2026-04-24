Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспансия на рынке США: QatarEnergy отгрузила первую партию LNG из терминала Golden Pass

QatarEnergy отгрузила первую партию LNG из терминала Golden Pass / QatarEnergy

Государственный энергетический гигант Катара QatarEnergy приступил к экспорту сжиженного природного газа (LNG) из своего нового мощного актива в США — завода Golden Pass в Техасе. Это совместный проект с американской корпорацией ExxonMobil, в который было инвестировано более 10 млрд. долларов.

Первую партию топлива принял танкер Al-Qaiyyah LNG carrier, имеющий вместимость 174 тысяч кубометров.

Стратегическое партнерство и масштабы проекта

Строительство и запуск Golden Pass LNG стали результатом семилетнего сотрудничества между Катаром и США. Окончательное инвестиционное решение принято еще в 2019 году, а распределение долей в совместном предприятии предусматривает 70% собственности для QatarEnergy и 30% для ExxonMobil.

После полного завершения строительства и вывода на проектную мощность всех трех технологических линий терминал будет производить около 18 млн тонн LNG в год, став одним из крупнейших экспортных узлов Соединенных Штатов.

Глобальное влияние на энергобезопасность

Большая часть объемов газа с техасского завода будет реализовываться через торговое подразделение QatarEnergy Trading. Это позволит Катару не только укрепить лидирующие позиции на мировом рынке, но и диверсифицировать географию поставок, обеспечивая стабильный поток ресурса в условиях дефицита топлива в Европе и Азии.

В настоящее время стабильное производство удалось достичь благодаря успешному запуску первой очереди завода в конце марта 2026 года.

Напомним, недавно QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов. Из-за технических и логистических трудностей компания официально предупредила клиентов в Италии, Бельгии, Китае и Южной Корее о возможных задержках, что еще больше повысило значимость запуска новых мощностей в США.

Автор:
Максим Кольц