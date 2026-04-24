Экспансия на рынке США: QatarEnergy отгрузила первую партию LNG из терминала Golden Pass

Государственный энергетический гигант Катара QatarEnergy приступил к экспорту сжиженного природного газа (LNG) из своего нового мощного актива в США — завода Golden Pass в Техасе. Это совместный проект с американской корпорацией ExxonMobil, в который было инвестировано более 10 млрд. долларов.

Первую партию топлива принял танкер Al-Qaiyyah LNG carrier, имеющий вместимость 174 тысяч кубометров.

Стратегическое партнерство и масштабы проекта

Строительство и запуск Golden Pass LNG стали результатом семилетнего сотрудничества между Катаром и США. Окончательное инвестиционное решение принято еще в 2019 году, а распределение долей в совместном предприятии предусматривает 70% собственности для QatarEnergy и 30% для ExxonMobil.

После полного завершения строительства и вывода на проектную мощность всех трех технологических линий терминал будет производить около 18 млн тонн LNG в год, став одним из крупнейших экспортных узлов Соединенных Штатов.

Глобальное влияние на энергобезопасность

Большая часть объемов газа с техасского завода будет реализовываться через торговое подразделение QatarEnergy Trading. Это позволит Катару не только укрепить лидирующие позиции на мировом рынке, но и диверсифицировать географию поставок, обеспечивая стабильный поток ресурса в условиях дефицита топлива в Европе и Азии.

В настоящее время стабильное производство удалось достичь благодаря успешному запуску первой очереди завода в конце марта 2026 года.

Напомним, недавно QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов. Из-за технических и логистических трудностей компания официально предупредила клиентов в Италии, Бельгии, Китае и Южной Корее о возможных задержках, что еще больше повысило значимость запуска новых мощностей в США.