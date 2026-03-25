Один из крупнейших в мире поставщиков газа объявил форс-мажор

Один из крупнейших в мире поставщик сжиженного природного газа компания Qatar Energy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов. Речь идет о клиентах в Италии, Бельгии, Китае и Южной Корее.

QatarEnergy — государственная энергетическая корпорация Катара, которая является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров природного газа.

Иранские атаки вывели из строя около 17% экспортных газовых мощностей Катара, что привело к потере примерно 20 млрд долларов годового дохода и создало риски поставки энергоносителей в Европу и Азию.

Как сообщил генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Саад аль-Кааби, потерянные мощности составляют около 12,8 млн. тонн СПГ в год, а их восстановление может длиться от трех до пяти лет.

Он ранее предупреждал, что компания будет вынуждена объявить форс-мажор о долгосрочных контрактах на поставку газа. По словам Кааби, такие решения уже принимались раньше, но теперь ограничения могут быть долгосрочными.

По оценке руководителя QatarEnergy масштаб разрушений может отбросить развитие энергетического сектора региона на 10–20 лет. Он также подчеркнул, что для возобновления работы необходимо прекращение боевых действий.

Также 19 марта Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа компании Qatar Energy.

Производство СПГ в Катаре составляет около 20% мирового объема и играет важную роль в балансировке спроса на топливо как на азиатском, так и на европейском рынках. Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Катар, обеспечивающий около пятой части мирового производства СПГ, остановил экспорт после блокировки Ормузского пролива.

При этом цена на природный газ в Европе выросла на 35% и достигла отметки 67,35 евро за мегаватт-час. С момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке стоимость топлива увеличилась более чем вдвое.