Один з найбільших у світі постачальників газу оголосив форс-мажор

Один з найбільших у світі постачальник скрапленого природного газу компанія Qatar Energy оголосила форс-мажор щодо низки довгострокових контрактів. Йдеться про клієнтів в Італії, Бельгії, Китаї та Південній Кореї.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

QatarEnergy — це державна енергетична корпорація Катару, яка є одним із найбільших у світі виробників та експортерів природного газу.

Іранські атаки вивели з ладу близько 17% експортних газових потужностей Катару, що призвело до втрати приблизно 20 млрд доларів річного доходу та створило ризики для постачання енергоносіїв до Європи та Азії.

Як повідомив генеральний директор QatarEnergy та державний міністр з питань енергетики Саад аль-Каабі, втрачені потужності становлять близько 12,8 млн тонн СПГ на рік, а їх відновлення може тривати від трьох до п’яти років.

Він раніше попереджав, що компанія буде змушена оголосити форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу. За словами Каабі, такі рішення вже ухвалювалися раніше, але тепер обмеження можуть бути довгостроковими.

За оцінкою керівника QatarEnergy, масштаб руйнувань може відкинути розвиток енергетичного сектору регіону на 10–20 років. Він також наголосив, що для відновлення роботи необхідне припинення бойових дій.

Також 19 березня Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу компанії Qatar Energy.

Виробництво СПГ у Катарі становить близько 20% світового обсягу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на це паливо як на азійському, так і на європейському ринках. Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Катар, що забезпечує близько п'ятої частини світового виробництва СПГ, зупинив експорт після блокування Ормузької протоки.

При цьому ціна на природний газ у Європі зросла на 35% і сягнула позначки 67,35 євро за мегават-годину. З моменту початку військового конфлікту на Близькому Сході вартість палива збільшилася більше ніж удвічі.