Експансія на ринку США: QatarEnergy відвантажила першу партію LNG з терміналу Golden Pass

QatarEnergy відвантажила першу партію LNG з терміналу Golden Pass / QatarEnergy

Державний енергетичний гігант Катару QatarEnergy розпочав експорт зрідженого природного газу (LNG) зі свого нового потужного активу в США — заводу Golden Pass у Техасі. Це спільний проєкт з американською корпорацією ExxonMobil, у який було інвестовано понад 10 млрд доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну заяву компанії.

Першу партію палива прийняв танкер Al-Qaiyyah LNG carrier, що має місткість 174 тисячі кубометрів.

Стратегічне партнерство та масштаби проєкту

Будівництво та запуск Golden Pass LNG стали результатом семирічної співпраці між Катаром та США. Остаточне інвестиційне рішення було ухвалене ще у 2019 році, а розподіл часток у спільному підприємстві передбачає 70% власності для QatarEnergy та 30% для ExxonMobil.

Після повного завершення будівництва та виведення на проєктну потужність всіх трьох технологічних ліній, термінал вироблятиме близько 18 млн тонн LNG на рік, ставши одним із найбільших експортних вузлів Сполучених Штатів.

Глобальний вплив на енергобезпеку

Більша частина обсягів газу з техаського заводу реалізовуватиметься через торговий підрозділ QatarEnergy Trading. Це дозволить Катару не лише зміцнити позиції лідера на світовому ринку, а й диверсифікувати географію постачання, забезпечуючи стабільний потік ресурсу в умовах дефіциту палива в Європі та Азії.

Наразі стабільного виробництва вдалося досягти завдяки успішному запуску першої черги заводу наприкінці березня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо низки довгострокових контрактів. Через технічні та логістичні труднощі компанія офіційно попередила клієнтів в Італії, Бельгії, Китаї та Південній Кореї про можливі затримки, що ще більше підвищило значущість запуску нових потужностей у США.

Максим Кольц