Экспорт орехов спасают от остановки: какие изменения внесло правительство

Кабинет министров изменил механизм определения минимально допустимых экспортных цен на грецкие орехи без скорлупы, чтобы не допустить остановки поставок украинской продукции за границу в пиковый сезон. На ноябрь-декабрь для производителей будет применяться коэффициент 0,714 к рассчитанной минимальной цене.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Применение коэффициента практически уменьшает рассчитанную минимальную ценовую планку на 28,6%.

Необходимость пересмотра механизма в правительстве объясняют сезонностью производства. Основной урожай грецких орехов убирают осенью, тогда же происходит первичная переработка и подготовка продукции к экспорту.

В то же время действующая методика учитывает ценовые показатели за предыдущие 12 месяцев. Поэтому в расчетную базу попали цены в прошлом сезоне, в частности зимнего и весеннего периодов, когда на рынке наблюдался дефицит продукции.

В результате, рассчитанная минимальная цена не соответствовала текущей ситуации на международном рынке и могла сделать украинскую продукцию неконкурентной.

Экспортеры работают под давлением более дорогой логистики

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что украинские экспортеры также сталкиваются с усложнением морской логистики из-за российских атак и ограничения полноценной работы черноморских портов.

Аграрному бизнесу приходится использовать альтернативные маршруты и дополнительные транспортные расходы.

В правительстве ожидают, что пересмотр минимальных экспортных цен поможет производителям конкурировать на внешних рынках, поддержать поставки в сезонный пик и сохранить поступление валютной выручки.

Постановление также уточняет распределение полномочий: в дальнейшем минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров будут рассчитывать и утверждать Минагрополитики соответствующими приказами.

Напомним, в 2025 году Украина потеряла 90% экспорта грецких орехов. Экспорт очищенных орехов сократился на 97%, а валютные поступления упали со среднегодовых $92,2 млн. до $9,2 млн. Среди причин участники рынка называли введение минимальных экспортных цен, которое фактически заблокировало часть официальных поставок.