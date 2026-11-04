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Экспорт орехов спасают от остановки: какие изменения внесло правительство
Кабинет министров изменил механизм определения минимально допустимых экспортных цен на грецкие орехи без скорлупы, чтобы не допустить остановки поставок украинской продукции за границу в пиковый сезон. На ноябрь-декабрь для производителей будет применяться коэффициент 0,714 к рассчитанной минимальной цене.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Применение коэффициента практически уменьшает рассчитанную минимальную ценовую планку на 28,6%.
Необходимость пересмотра механизма в правительстве объясняют сезонностью производства. Основной урожай грецких орехов убирают осенью, тогда же происходит первичная переработка и подготовка продукции к экспорту.
В то же время действующая методика учитывает ценовые показатели за предыдущие 12 месяцев. Поэтому в расчетную базу попали цены в прошлом сезоне, в частности зимнего и весеннего периодов, когда на рынке наблюдался дефицит продукции.
В результате, рассчитанная минимальная цена не соответствовала текущей ситуации на международном рынке и могла сделать украинскую продукцию неконкурентной.
Экспортеры работают под давлением более дорогой логистики
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что украинские экспортеры также сталкиваются с усложнением морской логистики из-за российских атак и ограничения полноценной работы черноморских портов.
Аграрному бизнесу приходится использовать альтернативные маршруты и дополнительные транспортные расходы.
В правительстве ожидают, что пересмотр минимальных экспортных цен поможет производителям конкурировать на внешних рынках, поддержать поставки в сезонный пик и сохранить поступление валютной выручки.
Постановление также уточняет распределение полномочий: в дальнейшем минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров будут рассчитывать и утверждать Минагрополитики соответствующими приказами.
Напомним, в 2025 году Украина потеряла 90% экспорта грецких орехов. Экспорт очищенных орехов сократился на 97%, а валютные поступления упали со среднегодовых $92,2 млн. до $9,2 млн. Среди причин участники рынка называли введение минимальных экспортных цен, которое фактически заблокировало часть официальных поставок.