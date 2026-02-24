- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина стремительно теряет позиции на мировом рынке грецкого ореха: в прошлом году экспорт упал на 90%
Украина потеряла статус одного из четырех крупнейших экспортеров ореха в мире, уступив долю рынка США, Чили и Китая. В 2025 году экспорт ореха обвалился на 90%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава "Украинской ореховой ассоциации" Геннадий Юдин.
За пять предыдущих лет государство экспортировало более 160 тыс. тонн продукции на общую сумму $461,4 млн.
Статистика падения за 2025 год
Финансовые и количественные показатели экспорта сократились по всем направлениям:
- экспорт очищенного ореха упал на 97%;
- экспорт ореха в скорлупе снизился на 76%;
- валютные поступления - упали с $92,2 млн (среднегодовой показатель) до $9,2 млн;
- доля на рынке ЕС — Украина обеспечила лишь 6,8 млн евро из более чем 1 млрд евро общего европейского импорта грецкого ореха.
Причины остановки экспорта
Анализ участников рынка выделяет два основных фактора, заблокировавших работу экспортеров в 2025 году:
режим экспортного обеспечения — введение минимальных экспортных цен в декабре 2024 фактически остановило работу официальных каналов сбыта; проблемы первичной закупки – более 90% урожая в Украине выращивается в частных домохозяйствах и лесополосах. Отсутствие четкого механизма оформления такого сырья делает невозможным официальный экспорт.
Международная конкуренция
Пока украинские поставки сокращаются, спрос на мировом рынке вырос на 35,8% за последнее десятилетие. В ЕС потребление ореха увеличилось на 75%, однако вакантную нишу Украины заняли другие игроки:
- США – удерживают 48% рынка ЕС;
- Чили – 26%;
- Китай – 11%.
Утрата позиций наблюдается и в других направлениях поставки. В Грузию, которая является лидером потребления орехов на душу населения, импорт из Украины практически прекратился. Основными поставщиками грузинского рынка стали Китай (1807 тонн) и Узбекистан (1042 тонны).
"На мировом рынке растут новые мощные ореховые игроки. Но в настоящее время Украина теряет свой мировой ореховый статус, который охотно займут другие", - прокомментировал Юдин.
Потенциал отрасли
Несмотря на кризис Украина сохраняет стратегические преимущества — прямую границу с четырьмя странами ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) и возможность быть нетто-экспортером как обычной, так и органической продукции. Решение нормативных помех является необходимым условием для восстановления рентабельности сектора, на который раньше приходилась треть всех валютных поступлений экспорта фруктов и орехов Украины.
Заметим, в ноябре 2025 года аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозировали увеличение экспорта грецкого ореха на внешние рынки долл. 35 тысяч тонн орехов.