Украина стремительно теряет позиции на мировом рынке грецкого ореха: в прошлом году экспорт упал на 90%

Украина потеряла статус одного из четырех крупнейших экспортеров ореха в мире, уступив долю рынка США, Чили и Китая. В 2025 году экспорт ореха обвалился на 90%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава "Украинской ореховой ассоциации" Геннадий Юдин.

За пять предыдущих лет государство экспортировало более 160 тыс. тонн продукции на общую сумму $461,4 млн.

Статистика падения за 2025 год

Финансовые и количественные показатели экспорта сократились по всем направлениям:

экспорт очищенного ореха упал на 97%;

экспорт ореха в скорлупе снизился на 76%;

валютные поступления - упали с $92,2 млн (среднегодовой показатель) до $9,2 млн;

доля на рынке ЕС — Украина обеспечила лишь 6,8 млн евро из более чем 1 млрд евро общего европейского импорта грецкого ореха.

Причины остановки экспорта

Анализ участников рынка выделяет два основных фактора, заблокировавших работу экспортеров в 2025 году:

режим экспортного обеспечения — введение минимальных экспортных цен в декабре 2024 фактически остановило работу официальных каналов сбыта; проблемы первичной закупки – более 90% урожая в Украине выращивается в частных домохозяйствах и лесополосах. Отсутствие четкого механизма оформления такого сырья делает невозможным официальный экспорт.

Международная конкуренция

Пока украинские поставки сокращаются, спрос на мировом рынке вырос на 35,8% за последнее десятилетие. В ЕС потребление ореха увеличилось на 75%, однако вакантную нишу Украины заняли другие игроки:

США – удерживают 48% рынка ЕС;

Чили – 26%;

Китай – 11%.

Утрата позиций наблюдается и в других направлениях поставки. В Грузию, которая является лидером потребления орехов на душу населения, импорт из Украины практически прекратился. Основными поставщиками грузинского рынка стали Китай (1807 тонн) и Узбекистан (1042 тонны).

"На мировом рынке растут новые мощные ореховые игроки. Но в настоящее время Украина теряет свой мировой ореховый статус, который охотно займут другие", - прокомментировал Юдин.

Потенциал отрасли

Несмотря на кризис Украина сохраняет стратегические преимущества — прямую границу с четырьмя странами ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) и возможность быть нетто-экспортером как обычной, так и органической продукции. Решение нормативных помех является необходимым условием для восстановления рентабельности сектора, на который раньше приходилась треть всех валютных поступлений экспорта фруктов и орехов Украины.

Заметим, в ноябре 2025 года аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозировали увеличение экспорта грецкого ореха на внешние рынки долл. 35 тысяч тонн орехов.