Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт грецкого ореха из Украины вырастет почти на 70% — прогноз USDA

орехи
Украина наращивает экспорт грецких орехов / Freepik

Украина демонстрирует значительный рост на мировом рынке грецких орехов. По прогнозам специалистов, в сезоне 2025/2026 украинские производители вырастили 100 тысяч тонн грецкого ореха, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По прогнозу аналитиков USDA, ожидается, что Украина поставит на внешние рынки 35 тысяч тонн орехов. Это на 14,1 тысячи тонн, или на 67%, больше по сравнению с прошлым сезоном. Это делает украинский орех весомым игроком на мировом рынке.

Прогноз для мирового рынка

На глобальном уровне рынок грецких орехов также показывает положительную динамику. В 2025/2026 маркетинговом году мировое производство грецких орехов в скорлупе прогнозируется на 3% и достигнет 2,7 миллиона тонн.

Основные игроки:

  • США. Прогнозируется возобновление производства, несмотря на незначительное сокращение площадей. Благодаря благоприятным условиям и увеличению количества орехов на дереве валовой сбор в США вырастет почти на 100 тысяч тонн — до 644 тысяч тонн.
  • Китай. Ведущий мировой производитель сохранит стабильные позиции с производством на уровне 1,6 млн тонн. Более высокая урожайность в провинции Синьцзян компенсирует снижение показателей в других регионах.
  • Европейский альянс. Страны ЕС ожидают собрать 139,4 тысяч тонн, что является незначительным ростом.
  • Турция. Прогноз предусматривает снижение урожая на 13 тысяч тонн до 47 тысяч тонн.
Прогноз рекордного экспорта грецких орехов на фоне ожидаемого роста поставок из Китая
Прогноз рекордного экспорта грецких орехов на фоне ожидаемого роста поставок из Китая / USDA

По данным американского министерства, мировой экспорт также вырастет на 3% до рекордных 1,2 миллиона тонн. Это будет достигнуто благодаря значительным поставкам из США на ключевые рынки, такие как Индия, Турция и ЕС. Китай также сохранит высокие показатели экспорта, несмотря на более слабый спрос на некоторых рынках.

Общее мировое потребление орехов вырастет на 30 тысяч тонн и составит 1,13 миллиона тонн. Мировое производство грецких орехов в скорлупе в 2025/26 маркетинговом году вырастет на 3% и составит 2,7 млн ​​тонн .

Напомним, в 2024–2025 годах У страна заняла 4-е место в мире по производству грецкого ореха. — около 101 тыс. тонн, уступив только Китаю, США и Чили.

Автор:
Татьяна Ковальчук