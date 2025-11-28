Экспорт грецкого ореха из Украины вырастет почти на 70% — прогноз USDA

Украина демонстрирует значительный рост на мировом рынке грецких орехов. По прогнозам специалистов, в сезоне 2025/2026 украинские производители вырастили 100 тысяч тонн грецкого ореха, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По прогнозу аналитиков USDA, ожидается, что Украина поставит на внешние рынки 35 тысяч тонн орехов. Это на 14,1 тысячи тонн, или на 67%, больше по сравнению с прошлым сезоном. Это делает украинский орех весомым игроком на мировом рынке.

Прогноз для мирового рынка

На глобальном уровне рынок грецких орехов также показывает положительную динамику. В 2025/2026 маркетинговом году мировое производство грецких орехов в скорлупе прогнозируется на 3% и достигнет 2,7 миллиона тонн.

Основные игроки:

США. Прогнозируется возобновление производства, несмотря на незначительное сокращение площадей. Благодаря благоприятным условиям и увеличению количества орехов на дереве валовой сбор в США вырастет почти на 100 тысяч тонн — до 644 тысяч тонн.

Китай. Ведущий мировой производитель сохранит стабильные позиции с производством на уровне 1,6 млн тонн. Более высокая урожайность в провинции Синьцзян компенсирует снижение показателей в других регионах.

Европейский альянс. Страны ЕС ожидают собрать 139,4 тысяч тонн, что является незначительным ростом.

Турция. Прогноз предусматривает снижение урожая на 13 тысяч тонн до 47 тысяч тонн.

Прогноз рекордного экспорта грецких орехов на фоне ожидаемого роста поставок из Китая / USDA

По данным американского министерства, мировой экспорт также вырастет на 3% до рекордных 1,2 миллиона тонн. Это будет достигнуто благодаря значительным поставкам из США на ключевые рынки, такие как Индия, Турция и ЕС. Китай также сохранит высокие показатели экспорта, несмотря на более слабый спрос на некоторых рынках.

Общее мировое потребление орехов вырастет на 30 тысяч тонн и составит 1,13 миллиона тонн. Мировое производство грецких орехов в скорлупе в 2025/26 маркетинговом году вырастет на 3% и составит 2,7 млн ​​тонн .

Напомним, в 2024–2025 годах У страна заняла 4-е место в мире по производству грецкого ореха. — около 101 тыс. тонн, уступив только Китаю, США и Чили.