Експорт волоського горіха з України зросте майже на 70% — прогноз USDA

Україна демонструє значне зростання на світовому ринку волоських горіхів. За прогнозами фахівців, у сезоні 2025/2026 українські виробники виростили 100 тисяч тонн волоського горіха, що на 1,3% більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прогноз Міністерство сільського господарства США (USDA).

За прогнозом аналітиків USDA, очікується, що Україна поставить на зовнішні ринки 35 тисяч тонн горіхів. Це на 14,1 тисячі тонн, або на 67%, більше порівняно з минулим сезоном. Це робить український горіх вагомим гравцем на світовому ринку.

Прогноз для світового ринку

На глобальному рівні ринок волоських горіхів також демонструє позитивну динаміку. У 2025/2026 маркетинговому році світове виробництво волоських горіхів у шкаралупі прогнозовано зросте на 3% і сягне 2,7 мільйона тонн.

Основні гравці:

США. Прогнозується відновлення виробництва, незважаючи на незначне скорочення площ. Завдяки сприятливим умовам та збільшенню кількості горіхів на дереві, валовий збір у США зросте майже на 100 тисяч тонн — до 644 тисяч тонн.

Прогнозується відновлення виробництва, незважаючи на незначне скорочення площ. Завдяки сприятливим умовам та збільшенню кількості горіхів на дереві, валовий збір у США зросте майже на 100 тисяч тонн — до 644 тисяч тонн. Китай. Провідний світовий виробник збереже стабільні позиції з виробництвом на рівні 1,6 мільйона тонн. Вища врожайність у провінції Сіньцзян компенсує зниження показників в інших регіонах.

Провідний світовий виробник збереже стабільні позиції з виробництвом на рівні 1,6 мільйона тонн. Вища врожайність у провінції Сіньцзян компенсує зниження показників в інших регіонах. Європейський Союз. Країни ЄС очікують зібрати 139,4 тисячі тонн, що є незначним зростанням.

Країни ЄС очікують зібрати 139,4 тисячі тонн, що є незначним зростанням. Туреччина. Прогноз передбачає зниження врожаю на 13 тисяч тонн, до 47 тисяч тонн.

Прогноз рекордного експорту волоських горіхів на тлі очікуваного зростання поставок з Китаю / USDA

За даними американського міністерства світовий експорт також зросте на 3% до рекордних 1,2 мільйона тонн. Це буде досягнуто завдяки значним постачанням зі США до ключових ринків, таких як Індія, Туреччина та ЄС. Китай також збереже високі показники експорту, попри слабший попит на деяких ринках.

Загальне світове споживання горіхів зросте на 30 тисяч тонн і становитиме 1,13 мільйона тонн. Світове виробництво волоських горіхів у шкаралупі в 2025/26 маркетинговому році зросте на 3% і становитиме 2,7 млн ​​тонн.

Нагадаємо, у 2024–2025 роках Україна посіла 4-те місце у світі з виробництва волоського горіха — близько 101 тис. тонн, поступившись лише Китаю, США та Чилі.