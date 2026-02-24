Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна стрімко втрачає позиції на світовому ринку волоського горіха: торік експорт впав на 90%

волоські горіхи
Експорт волоських горіхів з України різко впав. / Freepik

Україна втратила статус одного з чотирьох найбільших експортерів горіха у світі, поступившись часткою ринку США, Чилі та Китаю. Протягом 2025 року експорт горіха обвалився на 90%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова "Української горіхової асоціації" Геннадій Юдін.

Протягом п’яти попередніх років держава експортувала понад 160 тис. тонн продукції на загальну суму $461,4 млн.

Статистика падіння за 2025 рік

Фінансові та кількісні показники експорту скоротилися за всіма напрямками:

  • експорт очищеного горіха впав на 97%; 
  • експорт горіха у шкаралупі знизився на 76%; 
  • валютні надходження — впали з $92,2 млн (середньорічний показник) до $9,2 млн; 
  • частка на ринку ЄС — Україна забезпечила лише 6,8 млн євро з понад 1 млрд євро загального європейського імпорту волоського горіха.

Причини зупинки експорту

Аналіз учасників ринку виділяє два основні чинники, що заблокували роботу експортерів у 2025 році:

режим експортного забезпечення — запровадження мінімальних експортних цін у грудні 2024 року фактично зупинило роботу офіційних каналів збуту; проблеми первинної закупівлі — понад 90% врожаю в Україні вирощується у приватних домогосподарствах та лісосмугах. Відсутність чіткого механізму оформлення такої сировини унеможливлює офіційний експорт.

Міжнародна конкуренція

Поки українські поставки скорочуються, попит на світовому ринку зріс на 35,8% за останнє десятиліття. В ЄС споживання горіха збільшилося на 75%, проте вакантну нішу України зайняли інші гравці:

  • США — утримують 48% ринку ЄС; 
  • Чилі — 26%; 
  • Китай — 11%.

Втрата позицій спостерігається і на інших напрямках постачання. У Грузію, яка є лідером за споживанням горіхів на душу населення, імпорт з України практично припинився. Основними постачальниками для грузинського ринку стали Китай (1807 тонн) та Узбекистан (1042 тонни).

"На світовому ринку зростають нові потужні горіхові гравці. Але в цей час Україна втрачає свій світовий горіховий статус, який охоче займуть інші", — прокоментував Юдін.

Потенціал галузі

Попри кризу, Україна зберігає стратегічні переваги — прямий кордон із чотирма країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) та можливість бути нетто-експортером як звичайної, так і органічної продукції. Вирішення нормативних перешкод є необхідною умовою для відновлення рентабельності сектору, на який раніше припадала третина всіх валютних надходжень від експорту фруктів та горіхів України.

Зауважимо, у листопаді 2025 року аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) прогнозували збільшення експорту волоського горіху на зовнішні ринки дол 35 тисяч тонн горіхів.

Автор:
Тетяна Ковальчук