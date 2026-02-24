Україна стрімко втрачає позиції на світовому ринку волоського горіха: торік експорт впав на 90%

Україна втратила статус одного з чотирьох найбільших експортерів горіха у світі, поступившись часткою ринку США, Чилі та Китаю. Протягом 2025 року експорт горіха обвалився на 90%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова "Української горіхової асоціації" Геннадій Юдін.

Протягом п’яти попередніх років держава експортувала понад 160 тис. тонн продукції на загальну суму $461,4 млн.

Статистика падіння за 2025 рік

Фінансові та кількісні показники експорту скоротилися за всіма напрямками:

експорт очищеного горіха впав на 97%;

експорт горіха у шкаралупі знизився на 76%;

валютні надходження — впали з $92,2 млн (середньорічний показник) до $9,2 млн;

частка на ринку ЄС — Україна забезпечила лише 6,8 млн євро з понад 1 млрд євро загального європейського імпорту волоського горіха.

Причини зупинки експорту

Аналіз учасників ринку виділяє два основні чинники, що заблокували роботу експортерів у 2025 році:

режим експортного забезпечення — запровадження мінімальних експортних цін у грудні 2024 року фактично зупинило роботу офіційних каналів збуту; проблеми первинної закупівлі — понад 90% врожаю в Україні вирощується у приватних домогосподарствах та лісосмугах. Відсутність чіткого механізму оформлення такої сировини унеможливлює офіційний експорт.

Міжнародна конкуренція

Поки українські поставки скорочуються, попит на світовому ринку зріс на 35,8% за останнє десятиліття. В ЄС споживання горіха збільшилося на 75%, проте вакантну нішу України зайняли інші гравці:

США — утримують 48% ринку ЄС;

Чилі — 26%;

Китай — 11%.

Втрата позицій спостерігається і на інших напрямках постачання. У Грузію, яка є лідером за споживанням горіхів на душу населення, імпорт з України практично припинився. Основними постачальниками для грузинського ринку стали Китай (1807 тонн) та Узбекистан (1042 тонни).

"На світовому ринку зростають нові потужні горіхові гравці. Але в цей час Україна втрачає свій світовий горіховий статус, який охоче займуть інші", — прокоментував Юдін.

Потенціал галузі

Попри кризу, Україна зберігає стратегічні переваги — прямий кордон із чотирма країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) та можливість бути нетто-експортером як звичайної, так і органічної продукції. Вирішення нормативних перешкод є необхідною умовою для відновлення рентабельності сектору, на який раніше припадала третина всіх валютних надходжень від експорту фруктів та горіхів України.

Зауважимо, у листопаді 2025 року аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) прогнозували збільшення експорту волоського горіху на зовнішні ринки дол 35 тисяч тонн горіхів.