Український експорт горіхів рятують від зупинки: які зміні вніс уряд

Кабінет міністрів змінив механізм визначення мінімально допустимих експортних цін на волоські горіхи без шкаралупи, щоб не допустити зупинки поставок української продукції за кордон у піковий сезон. На листопад-грудень для виробників застосовуватимуть коефіцієнт 0,714 до розрахованої мінімальної ціни.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Застосування коефіцієнта фактично зменшує розраховану мінімальну цінову планку на 28,6%.

Необхідність перегляду механізму в уряді пояснюють сезонністю виробництва. Основний урожай волоських горіхів збирають восени, тоді ж відбувається первинна переробка та підготовка продукції до експорту.

Водночас чинна методика враховує цінові показники за попередні 12 місяців. Через це до розрахункової бази потрапили ціни минулого сезону, зокрема зимового та весняного періодів, коли на ринку спостерігався дефіцит продукції.

У результаті розрахована мінімальна ціна не відповідала поточній ситуації на міжнародному ринку та могла зробити українську продукцію неконкурентною.

Експортери працюють під тиском дорожчої логістики

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що українські експортери також стикаються з ускладненням морської логістики через російські атаки та обмеження повноцінної роботи чорноморських портів.

Аграрному бізнесу доводиться використовувати альтернативні маршрути та нести додаткові транспортні витрати.

В уряді очікують, що перегляд мінімальних експортних цін допоможе виробникам конкурувати на зовнішніх ринках, підтримати поставки у сезонний пік та зберегти надходження валютної виручки.

Постанова також уточнює розподіл повноважень: надалі мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів розраховуватиме та затверджуватиме Мінагрополітики відповідними наказами.

Нагадаємо, у 2025 році Україна втратила 90% експорту волоських горіхів. Експорт очищених горіхів скоротився на 97%, а валютні надходження впали із середньорічних $92,2 млн до $9,2 млн. Серед причин учасники ринку називали запровадження мінімальних експортних цін, яке фактично заблокувало частину офіційних поставок.