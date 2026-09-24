Ціни на волоський горіх в Україні зросли вдвічі: скільки просять за кілограм

В Україні зафіксовано суттєве подорожчання волоських горіхів — вартість кілограма продукції зросла приблизно вдвічі та досягла 400 гривень замість торішніх 200 гривень.

Як пише Dilo,про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, основною причиною такого стрибка цін стало скорочення обсягів зібраного врожаю минулого сезону, а також значні втрати насаджень через несприятливі погодні умови та весняні приморозки поточного року.

Як зазначив професор Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), голова обласного відділення Української горіхової асоціації та фермер Петро Скрипчук, кліматичні чинники критично позначилися на загальній пропозиції на ринку.

Разом із партнерами він розвиває горіхівництво на Рівненщині, де загальна площа садів налічує близько 18 гектарів, а потенційний валовий збір сягає 4 тонн. Частину врожаю господарства спрямовують на глибоку переробку, зокрема на виробництво мацератів та олії холодного віджиму.

Попри значне дорожчання сировини, виробникам поки що вдається стримувати роздрібні ціни на готову горіхову олію завдяки раніше сформованим запасам.

Наразі вартість пляшки такого продукту об’ємом 250 мілілітрів безпосередньо у виробників тримається на позначці близько 300 гривень.

Зауважимо, у листопаді 2025 року аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) прогнозували збільшення експорту волоського горіху на зовнішні ринки дол 35 тисяч тонн горіхів.