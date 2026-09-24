Цены на грецкий орех в Украине выросли вдвое: сколько просят за килограмм

В Украине зафиксировано существенное удорожание грецких орехов — стоимость килограмма продукции выросла примерно вдвое и достигла 400 гривен вместо прошлогодних 200 гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, основной причиной такого скачка цен стало сокращение объемов собранного урожая в прошлом сезоне, а также значительные потери насаждений из-за неблагоприятных погодных условий и весенних заморозков текущего года.

Как отметил профессор Национального университета водного хозяйства и природопользования (НУВХП), председатель областного отделения Украинской ореховой ассоциации и фермер Петр Скрипчук, климатические факторы критически отразились на общем предложении на рынке.

Вместе с партнерами он развивает ореховодство в Ровенской области, где общая площадь садов насчитывает около 18 гектаров, а потенциальный валовой сбор достигает 4 тонн. Часть урожая хозяйства направляют на глубокую переработку, в частности производство мацератов и масла холодного отжима.

Несмотря на значительное удорожание сырья, производителям пока удается сдерживать розничные цены на готовое ореховое масло благодаря ранее сложившимся запасам.

Стоимость бутылки такого продукта объемом 250 миллилитров непосредственно у производителей держится на отметке около 300 гривен.

Заметим, в ноябре 2025 года аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозировали увеличение экспорта грецкого ореха на внешние рынки долл. 35 тысяч тонн орехов.