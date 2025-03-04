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Экспорт украинских ИТ-услуг обвалился в январе

ИТ-услуг
Фото: Freepik

В январе экспорт украинских ИТ-услуг упал на 20,7% и составил всего $489, что стало самым плохим показателем с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составил $508 миллион, а в 2023 году $528.

Об этом сообщает Львовский ИТ Кластер, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ) об экспорте по категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги".

В январе 2025 года IT-экспорт принес в бюджет на $128 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Кроме того, объемы экспорта IT-услуг на   3,7%   или же на   $19 миллиона   меньше по сравнению с январем 2024 года.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила   $1,21 миллиардов, что на   $423 миллиона   или же   25,8%   меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2025 составляла   40.3%. Это на   3,5%   больше, чем в январе прошлого года. Тогда она составляла   36,8%. В то же время это на   2,6%   больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Фото 2 — Экспорт украинских ИТ-услуг обвалился в январе
Фото: Lviv IT Cluster

По прогнозам экспертов, ситуация в этом году не станет лучше, ведь вызовы полномасштабного вторжения продолжают негативно влиять на техиндустрию.

"Если война будет продолжаться и дальше, то в этом году все риски, связанные с ней, будут только углубляться. В то же время ИТ-сектор продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику”,   — замечает   Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ-Кластера.

Заметим, что по итогам 2024 года экспортная выручка IT-услуг сократилась на 4,1% и составила $6,45 млрд. Это на $279 млн меньше, чем в 2023 году. Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США, на которые приходится 37,2% объемов всего IT-экспорта.

Автор:
Светлана Манько