Экспорт украинских ИТ-услуг обвалился в январе

В январе экспорт украинских ИТ-услуг упал на 20,7% и составил всего $489, что стало самым плохим показателем с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составил $508 миллион, а в 2023 году $528.

Об этом сообщает Львовский ИТ Кластер, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ) об экспорте по категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги".

В январе 2025 года IT-экспорт принес в бюджет на $128 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Кроме того, объемы экспорта IT-услуг на 3,7% или же на $19 миллиона меньше по сравнению с январем 2024 года.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,21 миллиардов, что на $423 миллиона или же 25,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2025 составляла 40.3%. Это на 3,5% больше, чем в январе прошлого года. Тогда она составляла 36,8%. В то же время это на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Фото: Lviv IT Cluster

По прогнозам экспертов, ситуация в этом году не станет лучше, ведь вызовы полномасштабного вторжения продолжают негативно влиять на техиндустрию.

"Если война будет продолжаться и дальше, то в этом году все риски, связанные с ней, будут только углубляться. В то же время ИТ-сектор продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику”, — замечает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ-Кластера.

Заметим, что по итогам 2024 года экспортная выручка IT-услуг сократилась на 4,1% и составила $6,45 млрд. Это на $279 млн меньше, чем в 2023 году. Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США, на которые приходится 37,2% объемов всего IT-экспорта.