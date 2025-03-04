Експорт українських ІТ-послуг обвалився у січні

У січні експорт українських ІТ-послуг впав на 20,7% і становив всього $489, що стало найгіршим показником від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйон, а у 2023 році — $528.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер, посилаючись на дані Національного банку України (НБУ) про експорт за категорією "Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги".

Зазначається, що у січні 2025 року IT-експорт приніс до бюджету на $128 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року.

Крім того, обсяги експорту IT-послуг на 3,7% або ж на $19 мільйони менші порівняно з січнем 2024 року.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року року склала $1,21 мільярдів, що на $423 мільйони або ж 25,8% менше порівняно з груднем 2024 року.

Частка комп’ютерних послуг в структурі всього експорту послуг в січні 2025 року становила 40.3%. Це на 3,5% більше ніж у січні минулого року. Тоді вона складала 36,8%. Водночас це на 2,6% більше у порівнянні з груднем 2024 року.

Фото: Lviv IT Cluster

За прогнозами експертів, цьогоріч ситуація не стане кращою, адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію.

"Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку”, — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Зауважимо, за підсумками 2024 року експортна виручка IT-послуг скоротилася на 4,1% і склала $6,45 млрд. Це на $279 млн менше, ніж у 2023 році. Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США, на які припадає 37,2% обсягів усього IT-експорту.