Экспортеры в неопределенности: каждый пятый не знает, что будет с экспортом дальше

Бизнес-настроения в мае стабилизировались, но 20% экспортеров не могут прогнозировать динамику на ближайшие месяцы. Кадровый дефицит и риски безопасности остаются ключевыми проблемами для украинского бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

По результатам 37-го ежемесячного опроса, проведенного ИЭД среди 474 промышленных предприятий, индекс возобновления деловой активности не изменился по сравнению с апрелем и остался на уровне 0,13. Агрегированный показатель перспектив промышленности, характеризующий краткосрочные ожидания, несущественно снизился — до 0,11 из 0,12 в марте-апреле.

Неопределенность в трехмесячной перспективе не изменилась существенно для большинства производственных показателей.

Ключевые выводы опроса:

Неопределенность экспортеров : самая большая неопределенность в 3-месячной перспективе зафиксирована среди экспортеров — 20,7% не знают, какой будет динамика их экспорта в следующие 3–4 месяца.

: самая большая неопределенность в 3-месячной перспективе зафиксирована среди экспортеров — 20,7% не знают, какой будет динамика их экспорта в следующие 3–4 месяца. Планы предприятий : доля предприятий, планирующих сузить деятельность во 2-летней перспективе, возросла до 5%, однако 95% бизнесов не ожидают уменьшения или прогнозируют рост.

Нехватка работников : дефицит кадров является главным препятствием для 63% бизнесов. Эта проблема усугубляется из-за мобилизации и выезда сотрудников.



Другие препятствия : опасность работы и рост цен на сырье и материалы одновременно занимают второе место среди препятствий (по 47%).



: опасность работы и рост цен на сырье и материалы одновременно занимают второе место среди препятствий (по 47%). Энергообеспечение : перебои с электроэнергией остаются относительно незначительной проблемой – их упомянули только 7% опрошенных.



: перебои с электроэнергией остаются относительно незначительной проблемой – их упомянули только 7% опрошенных. Индексы активности : индекс восстановления деловой активности и агрегированный показатель перспектив промышленности остаются стабильными или незначительно снизились.

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Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭД, отмечает, что хотя неопределенность на более длинных интервалах (6-месячная и 2-летняя перспективы) снизилась, краткосрочные прогнозы для экспортеров остаются сложными. "Каждый пятый экспортер — сейчас это 20,7% — не знает, какой будет у него динамика экспорта в следующие 3-4 месяца", — подчеркнула она.

При этом общие ожидания бизнеса в будущем остаются положительными: почти 95% опрошенных либо не планируют существенных изменений, либо ожидают роста, что "очень хороший результат" в условиях вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Кузякив подчеркнула, что значительная часть компаний (53%) продолжает работать более чем на 75% своей мощности.

Доля предприятий, которые в мае наращивали производство, уменьшилась с 26,2% до 19,5%, а доля сокративших производство наоборот возросла — с 10% до 13,5%. Доля предприятий, планирующих увеличить объемы производства в ближайшие 3-4 месяца, несущественно сократилась — с 40,8% до 39,9%.

Проблема нехватки рабочей силы продолжает обостряться, растет доля предприятий, которым сложно найти как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭД, отметил, что значимость этого препятствия выросла до 63%. Он также добавил, что хотя проблема опасности работать несколько уменьшилась в мае (47% против более чем 50% раньше), это может быть временным явлением, поскольку опрос проводился до массированных обстрелов конца мая.

Проблема перебоев с электроэнергией остается ближе к низу списка основных помех. "Хотя в мае о ней отметили 7% опрошенных после 6% в апреле, и это препятствие поднялось с 9-го на 8-е место, оно остается внизу списка приоритетности", — заявил Евгений Ангел.

По данным исследования, в апреле 15% бизнесов временно приостанавливали работу из-за отключения электроэнергии, 50% — не имели отключений, а 34% — работали при перебоях. В других категориях не зафиксировано существенных изменений, за исключением разрыва цепей поставки, где показатель вырос с 9% до 15%.

Опрос ИЭД проводится ежемесячно с мая 2022 года, охватывая около 500 украинских промышленных предприятий из 21 региона Украины.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинский бизнес существенно улучшил ожидания деловой активности на ближайшие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий вырос до 108,2% по сравнению с 101,8% в четвертом квартале 2024 года.