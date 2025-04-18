Война, нехватка работников и давление государства: как украинский бизнес приспосабливается к ключевым вызовам

Украинский бизнес сталкивается с рядом сложностей, вызванных полномасштабным вторжением РФ. Это дефицит кадров, давление со стороны государственных органов, перестройка энергоснабжения и логистики, снижение конкурентоспособности компаний-экспортеров, сокращение внутреннего потребления, неэффективность госзакупок и государственных сервисов. На нынешнем Business Wisdom Summit 2025, организатором которого является издание Delo.ua, представители разных отраслей бизнеса поделились опытом минимизации этих вызовов для продолжения развития.

Предприниматели из всех отраслей экономики в ходе дискуссии в первую очередь отметили кадровый голод . С этим согласны и чиновники. По словам директора Государственной службы занятости (ГСЗ) Юлии Жовтяк, в Украине стремительно растет дисбаланс между количеством вакансий и соискателей работы. Острее всего кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, хотя зарегистрировались как безработные только 3 тыс. человек.

Юлия Жовтяк на Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В частности, во Львовской области на 24 тыс. вакансий приходится всего 5 тыс. кандидатов. Из-за войны усилился и гендерный дисбаланс: общее количество официально зарегистрированных безработных сократилось до 100 тыс., из которых только 20 тыс. — мужчины. Большинство из них либо на фронте, либо не обращаются в ГСЗ, объяснила Юлия Жовтяк.

Хотя в прошлом году удалось трудоустроить 330 тысяч. украинцев, бизнесу все труднее находить кадры, особенно в регионах, напоминает она.

Одним из ключевых способов решения проблемы она видит переквалификацию работников. Государство уже предлагает безработным ряд программ, принять участие в которых могут люди от 40 лет с 15-летним страховым стажем. Для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью таких ограничений нет — они могут бесплатно овладеть одной из более 150 профессий.

"Государственная служба занятости работает над разрешением кадрового кризиса совместно с крупными компаниями — в частности, NOVUS, "БKK" и другими. Мы стараемся работать с работодателями не точечно, а системно — контролируем поиск кадров по всей стране и помогаем бизнесу закрывать даже самые сложные вакансии" Юлия Жовтяк Директор ДСЗ

Привлечение работников не через сайты с вакансиями, а через Государственную службу занятости достаточно эффективно, добавляет Юлия Ярмоленко, глава наблюдательного совета компании" Киевский БКК". Бизнесу важно проводить менторские программы, рассказывая потенциальным работникам о государственных программах занятости, которые уже действуют в Украине. Благодаря этому только "БКК" привлек на предприятие около 300 работников, из которых большая часть является внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, государству следует стать надежным партером для бизнеса , добавляет она.

"Не должно быть такого, что налоговая пять лет не проводит проверки, а потом делает проверку и "не видит" твой реконструированный цех. Ты показываешь его фотографии, а тебе говорят: нет, это не ремонт, мы с заявленных затрат снимаем 20 млн грн. Тогда не понятно: с кем мы боремся? И, вместо того чтобы строить бомбоубежище, ты должен отбиваться в суде за то, что реинвестировал средства", — подчеркнула она.

Юлия Ярмоленко, "Киевский БКК". Фото: Delo.ua

Другой проблемой взаимодействия бизнеса с государством является недоверие к украинским судам , подчеркнул основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер" Маси Найем. Это недоверие лишь усиливают действия следственных органов, публикующих посты в соцсетях о подозрении определенного предприятия еще до официального открытия дела.

Это максимально вредит экспортно ориентированным компаниям, поскольку их контрагенты за рубежом отслеживают соответствие украинского бизнеса требованиям комплаенс. Открытие производств против конкретного бизнеса в Украине часто используется как способ мести или конкуренции в бизнесе, усложняя нормальные отношения с международными партнерами.

В ходе выступления Маси Найем призвал правоохранителей публиковать только результаты судебных заседаний по делам бизнеса.

"Неужели пост о подозрении является конечным результатом вашей работы? Результатом является приговор по конкретному бизнесу, когда вы доказали его вину. В Украине начать расследование против своего конкурента по бизнесу можно бесплатно,а уже за $1000 любой следователь заведет дело", — рассказал он.

Решением проблемы он видит ужесточение ответственности каждого следователя за все, что он делает для бизнеса. Арест счетов следователями равнозначен торможению любого бизнеса, поэтому причастные государственные служащие должны понимать цену своих поступков, констатирует Маси Найем.

Основатель ОО "Принцип". Маси Найем. Фото: Delo.ua

Кроме репутации украинского бизнеса, чрезвычайно важна и его конкурентоспособность на внешних рынках , отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

"Для того чтобы мы могли выжить (иметь конкурентоспособную продукцию на внешних рынках - ред.), наша материнская компания влила в "АрселорМиттал Кривой Рог" $1 млрд" Мауро Лонгобардо гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог"

По его словам, продукция холдинга в значительной степени экспортируется, потому ее цену определяет мировой рынок. Сейчас деятельность компании дополнительно зависит от цен на электроэнергию, газ, коксующиеся угли. Из-за увеличения их стоимости растет и себестоимость производства, что приводит к потере конкурентоспособности и способности без ущерба производить довоенные объемы продукции. Вместе с тем предприятие ограничено в возможностях переводить возросшую себестоимость на конечных потребителей из-за потенциальной потери конкурентоспособности.

В таких условиях холдинг делает все возможное и поддерживает определенный объем производства благодаря материнской компании. Он добавил, что из-за этого фактора компания вынуждена сокращать производство.

Мауро Лонгобардо

Также Лонгобардо отметил, что к началу полномасштабной войны "АрселорМиттал Кривой Рог" ежегодно инвестировал в развитие $500 млн. Если после окончания войны компании удастся вернуться к таким объемам капитальных инвестиций, это станет стимулом к развитию многих ее партнеров.

Украинский бизнес готов платить налоги для дальнейшего усиления обороноспособности страны, уточнил генеральный директор сети супермаркетов NOVUS Марк Петкевич. Однако во времена нынешней турбулентности предприниматели резко реагируют на любые изменения во взаимодействии с государством и регуляторными органами .

Марк Петкевич

По его словам, каждый собственник бизнеса имеет обязательства перед банками, работниками и кредиторами. Крупные предприятия, существующие на рынке Украины десятилетиями, в определенной степени приспособились выживать в условиях, когда у государства нет четкой стратегии взаимодействия с бизнесом на годы вперед. Однако для малых и недавно открывшихся малых бизнесов такая неопределенность уничтожает любую возможность развиваться и привлекать инвестиции.

Марк Петкевич считает, что стратегия взаимодействия государства с бизнесом должна формироваться как минимум на десять лет вперед. Также государство должно проявить гибкость, аналогичную той, которую проявляет в работе бизнес.