Строим украинское: куда готов инвестировать отечественный бизнес

Значительная часть украинского бизнеса не спешит вкладываться в строительство новых активов, пока идет полномасштабная война с РФ. Однако так думают не все предприниматели, и все чаще можно услышать о планах использования географического положения страны для масштабирования торговли между Европой и Азией. На нынешнем Business Wisdom Summit 2025, организатором которого является издание Delo.ua, предприниматели и чиновники поделились своими идеями по развитию инфраструктуры в условиях войны.

Среди приоритетных отраслей экономики, которые могут стать драйверами роста ВВП Украины сейчас и после войны, ключевым является развитие транспорта и инфраструктуры, отметил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Не менее важны энергетические проекты, реализуемые в сотрудничестве со странами ЕС. Этот регион сейчас заинтересован в импорте дополнительных объемов энергии из соседних стран. Другая инвестиционно привлекательная отрасль — переработка, в частности, сельскохозяйственная. Однако Украина должна не только фокусироваться на экспорте сырья, но и стимулировать производство готовой продукции или полуфабрикатов. Впрочем, наиболее масштабные проекты в стране сейчас возможны в транспортной отрасли, развитие которой создает существенный мультипликатор для роста ВВП.

"Где у нас скоростная железная дорога? Где автобаны, кроме трассы "Киев-Борисполь"? Где развитие портов, пропускную способность которых можно увеличить на четверть, просто модернизировав?" Даниил Гетманцев глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

В свою очередь, украинские бизнесмены более скептически настроены к перспективам переработки сельхозпродукции. Президент корпорации TERWIN (EVA, VARUS) Руслан Шостак в ходе панельной дискуссии подчеркнул, что не видит сейчас перспектив существенного развития агропереработки. Несмотря на сложную ситуацию в мире и тарифные войны, в будущем не ожидается глобального голода, а технологии создания пищевых продуктов развиваются быстрее, чем растет спрос на еду на планете. Другие страны быстро насыщают продовольствием растущий мировой спрос, поэтому, вероятно, простое зерно из Украины уже через десятилетие может оказаться не интересным на экспортных рынках.

Президент TERWIN Руслан Шостак. Фото: Delo.ua

Вместе с тем, в Украине остается проблема недостаточного развития логистики и инфраструктуры, добавляет предприниматель. Это было проблемой и до полномасштабного российского вторжения. "Бутылочным горлышком" отрасли он видит неэффективную работу госмонополии АО "Укрзализныця", если сравнивать с частным транспортным бизнесом. Ее более эффективное функционирование позволило бы существенно увеличить перевалку через морские порты страны, однако в этом направлении до сих пор сделано немного.

По его словам, в Украине на логистику приходится около 4% национального ВВП, в то время как в европейских странах — 6,5%-10%. Украина проигрывает Польше в логистических мощностях в десять раз: не более 3 млн кв. м складских помещений в 2023 году против польских 30 млн. кв. м.

Выравнивать эту диспропорцию президент TERWIN планирует в течение следующих пяти лет. За это время Руслан Шостак планирует развивать WINHUB — систему логистических хабов, обеспечивающую транзит через Украину товаров и сырья из стран Азии в ЕС. Выгодными могут быть и поставки в обратном направлении: рынок ЕС с населением до 0,5 млрд человек не только потребляет, но и генерирует поток товаров в Азию.

В ходе выступления предприниматель заявил следующие параметры проекта: миллион квадратных метров складских инвестиций за миллиард долларов инвестиций до 2030 года. Инвестиции будут сфокусированы на четырех украинских городах с развитой инфраструктурой и населением от 1 млн. — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

"Я инвестирую в Украину, потому что я украинец. Для меня очень важно, чтобы страна была жизнеспособна. Я верю в малое предпринимательство, но все государства "вытягиваются" и растут благодаря крупным корпорациям и проектам: например, Дубай или Сингапур". Руслан Шостак Президент TERWIN

Он подчеркнул, что его вдохновляет реализация инвестпроектов, которые ощутимо скажутся на состоянии экономики Украины. Предварительно, WINHUB позволит стране получить:

рост ВВП страны на 0,5-1% в год;

открытие 100 тыс. рабочих мест на время строительства проекта;

создание 50 тыс. дополнительных рабочих мест для экономики страны.

Проект планируется сделать максимально сфокусированным на украинскую промышленность, добавляет он. Большинство подрядчиков ищут в Украине: требования к ним размещены на сайте WINHUB.

После окончания полномасштабной войны в Украине существенно увеличится конкуренция за доступ к действующей инфраструктуре, подчеркивает соучредитель компании-производителя металлоконструкций CKS Михаил Штомпель. В Украину за большими деньгами придут крупные мировые игроки, соответственно усилится конкуренция с локальным бизнесом. Создание украинским бизнесом частной логистической системы позволит местным компаниям иметь лучшие стартовые позиции и быстрее развиваться после окончания войны, поэтому он планирует приобщиться к развитию WINHUB.

Михаил Штомпель, CKS. Фото: Delo.ua

Другими точками роста своей компании в ближайшие годы предприниматель называет государственные заказы, в частности, в мостостроении и защите энергообъектов.

Владелец группы компаний "Лев-Логистик" и "Лев-Инвест" Роман Левченко разделяет интерес к строительству складской недвижимости и инфраструктуры: в 2024 году предприниматель инвестировал 400 млн грн в это направление. Несмотря на текущие риски безопасности, маржинальность и срок окупаемости новых складских помещений будет привлекать в эту отрасль инвесторов.

По его словам, первый вопрос, которым интересуются потенциальные инвесторы в логистике — страхование военных рисков. К сожалению, сейчас в Украине такая программа фактически не работает.

"В Украине должен быть страховой продукт для военных рисков, который по стоимости будет как страхование от пожаров. Сейчас страхование от военных рисков стоит около 10% от общей стоимости проекта, а должно стоить на уровне страхования от пожара. Сейчас это неподъемные для бизнеса средства", — подчеркнул Роман Левченко.

Владелец "Лев-Логистик" и "Лев-Инвест" Роман Левченко. Фото: Delo.ua

Украинская банковская сфера обладает достаточной ликвидностью для финансирования проектов, уверен руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка Евгений Куликов. Пассивы только его банка превышают кредитные портфели как каждого из других банков страны, как и каждого частного юрлица.

Готовность банков финансировать проекты по развитию частного бизнеса также растет по сравнению с 2022 годом. Другой важный момент — помощь Украине от МВФ и разделение рисков, позволяющая банкам переводить часть рисков на международных партнеров при финансировании украинских предпринимателей.

По его словам, комфортные сроки кредитования проектов в украинской банковской системе сейчас составляют 5-7, до 10 лет. Более "длинные" ссуды сейчас можно получить только в сотрудничестве с международными учреждениями, такими как ЕБРР и IFC.

"На вопрос, готова ли и способна банковская система и, в частности, ПриватБанк, финансировать проекты по развитию? Да, и уже это делает", — заявил Евгений Куликов.

Руководитель направления корпоративного бизнеса Евгений Куликов (слева).

Украине действительно нужна новая индустриализация, существенной частью которой станет развитие логистики, добавляет основатель инвесткомпании EFI Group Игорь Лиски. Географическое положение страны делает это направление инвестиций перспективным при условии равнозначного развития энергетики и сохранения человеческого капитала. Начало строительства инфраструктурных проектов уже во время войны является вкладом в победу Украины в войне: через налоги, создание рабочих мест и удержание людей в стране, поддержание экономики.

По прогнозам предпринимателя, Украина вступит в ЕС в перспективе ближайших пяти лет.

"Это значит, что мы имеем большой рынок сбыта буквально за забором. Но мы уже должны быть готовы к конкуренции, к стандартам, сертификациям качества. Уже сейчас перестраивать свое производство и проекты под европейский уровень. Если мы прямо сейчас станем взрослыми — главной мотивацией для предприятия станут прибыли, которые мы сможем реинвестировать и стать глобальными компаниями", — отметил Игорь Лиски.

Игорь Лиски и Даниил Гетманцев.

Каждый миллиард вложенных в логистику средств привлекает еще шесть из-за эффекта мультипликации, констатирует Руслан Шостак. Однако объемы строительства складских помещений в Украине несопоставимы с иностранными: если украинские девелоперы оперируют в год десятками тысяч "квадратов", то, например, крупные американские компании ежегодно строят миллионы квадратных метров. Поэтому опыт и технологии у украинцев несопоставимы с мировыми показателями.

"Но нам нужно развивать это направление. Поэтому иногда переплачиваем, иногда что-то занимает больше времени, но мы должны развивать Украину, это наша социальная ответственность", — подытожил президент TERWIN.