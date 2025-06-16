Експортери в невизначеності: кожен п'ятий не знає, що буде з експортом далі

Бізнес-настрої в травні стабілізувалися, але 20% експортерів не можуть прогнозувати динаміку на найближчі місяці. Кадровий дефіцит та безпекові ризики залишаються ключовими проблемами для українського бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

За результатами 37-го щомісячного опитування, проведеного ІЕД серед 474 промислових підприємств індекс відновлення ділової активності не змінився порівняно з квітнем і залишився на рівні 0,13. Агрегований показник перспектив промисловості, який характеризує короткострокові очікування, несуттєво знизився — до 0,11 із 0,12 у березні–квітні.

Невизначеність у тримісячній перспективі істотно не змінилася для більшості виробничих показників.

Ключові висновки опитування:

Невизначеність експортерів : найбільша невизначеність у 3-місячній перспективі зафіксована серед експортерів — 20,7% не знають, якою буде динаміка їхнього експорту в наступні 3–4 місяці.

: найбільша невизначеність у 3-місячній перспективі зафіксована серед експортерів — 20,7% не знають, якою буде динаміка їхнього експорту в наступні 3–4 місяці. Плани підприємств : частка підприємств, які планують звузити діяльність у 2-річній перспективі, зросла до 5%, проте 95% бізнесів не очікують зменшення або прогнозують зростання.

Брак працівників : дефіцит кадрів є головною перешкодою для 63% бізнесів. Ця проблема посилюється через мобілізацію та виїзд співробітників.



Інші перешкоди : небезпека працювати та зростання цін на сировину та матеріали одночасно посідають друге місце серед перешкод (по 47%).



: небезпека працювати та зростання цін на сировину та матеріали одночасно посідають друге місце серед перешкод (по 47%). Енергозабезпечення : перебої з електроенергією залишаються відносно незначною проблемою – їх згадали лише 7% опитаних.



: перебої з електроенергією залишаються відносно незначною проблемою – їх згадали лише 7% опитаних. Індекси активності: індекс відновлення ділової активності та агрегований показник перспектив промисловості залишаються стабільними або незначно знизилися.

Детальніше про ситуацію

Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД, зазначає, що хоча невизначеність на довших інтервалах (6-місячна та 2-річна перспективи) знизилася, короткострокові прогнози для експортерів залишаються складними. "Кожен п’ятий експортер — зараз це 20,7% — не знає, якою буде в нього динаміка експорту в наступні 3–4 місяці", — наголосила вона.

При цьому загальні очікування бізнесу щодо майбутнього залишаються позитивними: майже 95% опитаних або не планують суттєвих змін, або очікують зростання, що є "дуже гарним результатом" в умовах викликів, з якими стикається Україна.

Кузяків підкреслила, що значна частина компаній (53%) продовжує працювати на понад 75% своєї потужності.

Частка підприємств, які у травні нарощували виробництво, зменшилася з 26,2% до 19,5%, а частка тих, хто скоротив виробництво, навпаки зросла — з 10% до 13,5%. Частка підприємств, які планують збільшити обсяги виробництва в найближчі 3–4 місяці, несуттєво скоротилася — з 40,8% до 39,9%.

Проблема браку робочої сили продовжує загострюватися, зростає частка підприємств, яким складно знайти як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, зазначив, що значущість цієї перешкоди зросла до 63%. Він також додав, що хоча проблема небезпеки працювати дещо зменшилася в травні (47% проти понад 50% раніше), це може бути тимчасовим явищем, оскільки опитування проводилося до масованих обстрілів кінця травня.

Проблема перебоїв з електроенергією залишається ближче до низу списку основних перешкод. “Хоча в травні про неї зазначили 7% опитаних після 6% у квітні, і ця перешкода піднялася з 9-го на 8-ме місце, вона залишається внизу списку пріоритетності”, – заявив Євген Ангел.

За даними дослідження, у квітні 15% бізнесів тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії, 50% — не мали відключень, а 34% — працювали попри перебої. В інших категоріях не зафіксовано суттєвих змін, за винятком “розриву ланцюгів постачання”, де показник зріс з 9% до 15%.

Опитування ІЕД проводиться щомісяця з травня 2022 року, охоплюючи близько 500 українських промислових підприємств з 21 регіону України.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року український бізнес суттєво покращив очікування щодо ділової активності на найближчі 12 місяців. Індекс ділових очікувань зріс до 108,2% проти 101,8% у четвертому кварталі 2024 року.