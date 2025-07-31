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Энергетическая безопасность: "ДТЭК Энерго" вложил 6,9 млрд грн в подготовку к отопительному сезону

ДТЭК
ДТЭК инвестировал 6,9 млрд грн в подготовку к зиме

В течение первого полугодия 2025 года "ДТЭК Энерго" инвестировал 6,9 млрд грн в подготовку к отопительному сезону 2025/26 года. Эти средства были направлены на ремонты, восстановление ТЭС и поддержку украинской угледобычи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-релизе компании.

В "ДТЭК Энерго" сообщили, что, несмотря на вызовы войны и последствия многочисленных массированных атак на энергетическую инфраструктуру, энергохолдинг продолжает непрерывную ремонтную кампанию на своих теплоэлектростанциях.

За первое полугодие на эти работы уже было направлено около 4 млрд грн – это больше, чем за весь 2024 год. Такие инвестиции позволяют готовить генерирующие мощности к зиме и поддерживать надежность энергосистемы.

Также идет усиленная подготовка украинских шахт. Собственные инвестиции компании в угледобычу с начала года составили 2,9 млрд. грн. Благодаря этому за первое полугодие шахтеры "ДТЭК Энерго" ввели в работу семь новых угольных рядов, снабжая тепловую генерацией топливом.

В то же время, работают для поддержки шахт машиностроительные предприятия компании. В первом полугодии они изготовили и отремонтировали 1707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых четыре новых проходческих комбайна, а также 1,2 млн запчастей и комплектующих.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения россияне 205 раз атаковали ТЭС "ДТЭК Энерго". Только в прошлом году по энергетической инфраструктуре Украины было совершено 13 масштабных атак.

Начиная с февраля 2022 года от обстрелов ТЭС "ДТЭК Энерго" пострадали 56 энергетиков станций, четыре человека погибли.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

Автор:
Татьяна Бессараб