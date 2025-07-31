Енергетична безпека: "ДТЕК Енерго" вклав 6,9 млрд грн у підготовку до опалювального сезону

Протягом першого півріччя 2025 року "ДТЕК Енерго" інвестував 6,9 млрд грн у підготовку до опалювального сезону 2025/26 року. Ці кошти спрямували на ремонти, відновлення ТЕС та підтримку українського вуглевидобутку.

Як пише Delo.ua, посилаючись на публікацію "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у пресрелізі компанії.

У "ДТЕК Енерго" повідомили, що попри виклики війни та наслідки численних масованих атак на енергетичну інфраструктуру, енергохолдинг продовжує безперервну ремонтну кампанію на своїх теплоелектростанціях.

За перше півріччя на ці роботи вже спрямували близько 4 млрд грн – це більше, ніж за весь 2024 рік. Такі інвестиції дозволяють готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми.

Також триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток від початку року склали 2,9 млрд грн. Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу сім нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Водночас працюють для підтримки шахт машинобудівні підприємства компанії. У першому півріччі вони виготовили та відремонтували 1707 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких — чотири нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 млн запчастин і комплектуючих.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення росіяни 205 разів атакували ТЕС "ДТЕК Енерго". Лише минулого року по енергетичній інфраструктурі України було здійснено 13 масштабних атак.

Починаючи з лютого 2022 року від обстрілів ТЕС "ДТЕК Енерго" постраждало 56 енергетиків станцій, четверо людей загинуло.

Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.